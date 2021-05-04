Штрафы и тюрьма за "приставания". Как не омрачить отдых навязчивым общением в Египте

Многие украинские туристы ездят на курорты Египта семьями. Но есть немало тех, кто хочет отдохнуть от работы в одиночку. Часто это молодые туристки, которые ищут попутчиц, чтобы чувствовать себя в их компании более безопасно.

Подобные объявления часто можно увидеть на форумах в соцсетях, иногда с поиском компаньона помогает турагентство.

"Я собиралась лететь в Египет впервые в марте, но одна. Мне 26 лет, и не хотелось провести неделю отпуска в отеле Хургады безвылазно, хотела погулять по улицам, магазинам, поездить на экскурсии", - рассказала РБК-Украина Ольга Калиниченко.

В попутчицы она взяла коллегу, с которой ходила на прогулки. На попытки познакомиться не отвечала ни местным, ни другим туристам.

Как закон защищает от неприличного общения в Египте

Сексуальные домогательства в Египте были проблемой еще 10 лет назад: периодически иностранные туристки жаловались на крайне неподобающее поведение даже со стороны персонала отелей.

Фото: Туристки раньше жаловались на персонал отелей (booking.com)

В 2013 году египетские власти распорядились закрывать отели за неподобающее поведение служащих по отношению к туристам. В 2014-м был принят закон о защите от сексуальных домогательств в Египте. Наказание предусматривает от 1 до 5 лет тюрьмы.

В 2018 году египетским торговцам запретили привлекать внимание туристов и приставать к ним с навязыванием покупки – сувениров или других товаров. За это предусмотрены штрафы до 550 долларов.

В памятках туристам от туристического оператора "Tez Tour" о правилах поведения говорится: запрещены домогательства ("приставать") к женщинам. Даже прикосновение к женщине против ее воли является в Египте домогательством.

Выучите слова "туристическая полиция" и "тюрьма"

Египетские мужчины вообще не должны реагировать на чужих женщин на улице, даже приветствие не является уместным, не говоря уже о прикосновениях. Если туристки хотят спокойного шоппинга без лишнего внимания, им лучше делать покупки в супермаркетах и ​​молах с фиксированными ценами, объясняет РБК-Украина Юлия Хазем, которая живет в Шарм-эль-Шейхе.

"Как дела?", "Как тебя зовут?", "Почему молчишь? ", "Почему такой злой?" - кричат уличные торговцы незамужним туристкам или тем, кто "рискнул" выйти за пределы отеля без мужского сопровождения. Мы начинаем чувствовать себя неловко, надо бы ответить для приличия", - описывает на странице в Instagram украинка типичную ситуацию на курорте.

Фото: На рынках торговцы могут активно привлекать внимание туристок (egypt-weekly.blogspot.com)

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После ответа туристки обычно завязывается разговор, вежливая улыбка "ушлыми манипуляторами" воспринимается как признак симпатии, приглашение зайти внутрь магазина, рассказывает она.

"Такие истории порождают уйму мифов про небезопасный Египет и приставучих египтян. На самом же деле вам нужен всего лишь характер и один свидетель, и этот наглый продавец с рынка может оказаться за решеткой", - дает совет Юлия.

Если туристка никак не отреагирует на вопрос или приветствие, то это нормально: женщины в Египте могут не реагировать на чужих мужчин вообще, говорит она.

"Не поздороваться в ответ - нормально, не ответить - также, за прикосновение к руке можно обратиться в полицию. Однажды я наблюдала из окна в Александрии, как прохожий что-то крикнул неприличное незнакомке, она подняла панику, сразу сбежались мужчины защищать и вызывали полицию", - вспоминает Юлия.

В курортных городах заботятся о репутации Египта. Например, для безопасности туристов в Шарм-эль-Шейхе специально создана туристическая полиция.

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"Запомните два слова "туристик полис" и "калабуш" (тюрьма) и не бойтесь обращаться за помощью. Туристок из Италии и Англии они боятся и не пристают, потому что эти могут судиться. И за испорченный отдых турагентство им выплачивает немалые деньги по возвращении из Египта", - отмечает Юлия Хазем.

Фото: Туристические развлечения в Египте (pixabay.com)

В отелях нужно жаловаться менеджерам

Местные жители из крупных городов в Египте, представители среднего класса, не связанные с туризмом - обычно интеллигентные, воспитанные люди, которые с иностранками не заигрывают, добавляет она.

"Но такие редко работают в туристических городах. Здесь другой контингент - рабочие, таксисты, торговцы", - объясняет она.

"Но это совсем не значит, что не надо здороваться с воспитанными египтянами. Например, менеджерами или просто сотрудниками и благодарить за сервис. И таксисты бывают вежливы, и продавцы. Просто надо чувствовать, когда начинается наглость, перестать общаться и начать жаловаться. В отелях - менеджерам, начальникам таких сотрудников, на улице - идти в полицию ", - говорит Юлия Хазем.

Фото: В отелях можно здороваться и благодарить персонал (booking.com)

Она подытоживает: египтяне постоянно жалуются друг на друга, если возникают определенные ситуации. Это норма в Египте, отмечает она. В местной культуре считается: если человек не жалуется на какие-то недостатки или проблемы, то это воспринимается как слабость.

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