"Затерянный город": в Египте готовят новую туристическую локацию

Уникальная находка поможет привлечь путешественников в страну

"Затерянный город" возрастом 3000 лет может стать новым подарком для туризма в Египте, пишет издание Bloomberg.

Археологи в Египте обнаружили 3000-летний "затерянный город", похороненный под песками в Луксоре, где находится знаменитая Долина царей - последнее чудо эпохи фараонов, найденное учеными. Страна стремится возродить туризм во время пандемии, а новая находка позволит привлечь в страну больше туристов, уточняют в публикации.

Город, известный как "Возвышение Атона", временем своего основания восходит к правлению Аменхотепа III примерно около 1390 года до нашей эры. Позже город использовался его преемниками, включая Тутанхамона. Об это заявляют представители миссии, которые участвовали в процессе раскопок.

Прикоснуться к истории: вторая по значимости находка в стране

"Открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона", - говорится в заявлении Бетси Брайан, профессора египетского искусства и археологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

По ее словам, находка открывает "редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой".

Фото: Открытие затерянного города - второе по значимости после находки гробницы Тутанхамона (Getty Images)

Объявление о таком открытии было сделано менее чем через неделю после того, как Египет устроил грандиозный парад в честь перенесения 22 мумий в новый исторический музей Каира, писало РБК-Украина ранее.

Торжественное шествие с участием грузовиков, украшенных рисунками фараонов, было тщательно спланировано, чтобы повысить интерес к важной туристической отрасли Египта, пострадавшей от пандемии, пишет Bloomberg.

После того как мумии и саркофаги доставили в Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в Фустате, их две недели реставрировали в современной лаборатории. После этого их выставят на обозрение в Королевском зале мумий музея.

Находки, которым около 3 тысяч лет

Раскопки, проведенные научной группой под руководством египетского археолога Захи Хавасса, начались в сентябре 2020 года. Вскоре специалисты обнаружили большой, хорошо сохранившийся город с неповрежденными стенами, пекарней и печами, гробницами и комнатами, заполненными инструментами, а также кольцами, скарабеями и предметами керамики.

Фото: Во время раскопок обнаружили предметы быта, которым около 3 тысяч лет (Getty Images)

Также были обнаружены свидетельства существования нескольких отраслей промышленности, включая прядильную и ткацкую, металлообрабатывающую и стекольную.

Исторические записи предполагают, что поселение состояло из трех королевских дворцов, принадлежащих Аменхотепу III, а также являлось административным и промышленным центром империи. Глиняные кирпичи с печатью фараона подтверждали датировку города.

"Дальнейшая работа археологов на этом месте могла бы помочь объяснить то, что называли одной из величайших загадок эпохи: почему сын Аменхотепа III Эхнатон и его жена Нефертити перенесли столицу династии в новое место - Амарну?", — отмечают в издании.

Также там предполагают, что найденный древний город имеет все шансы в будущем стать одной из самых популярных локаций для туристов в стране.

По данным центрального банка, пандемия коронавируса сократила доходы Египта от туризма до 801 млн долларов США за три месяца с июля прошлого года по сравнению с 4,2 млрд долларов США за тот же квартал годом ранее.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать между Турцией и Египтом и как отдых выбирают в этих странах.

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