Штрафы и дополнительные траты: туристам раскрыли важные детали об отельных номерах

Долгожданный отдых на зарубежном курорте может начаться с небольших сложностей: даже после прибытия в отель туристам часто приходится часами ждать заселения в свой номер. К такому ожиданию стоит быть готовым отдыхающим, которые прибывают ночными или утренними рейсами.

Зачастую уставшие путешественники возмущаются или ведут себя вразрез с правилами отеля. О том, как туристам вести себя при раннем прибытии на курорт, директор туристического агентства "DIO TRAVEL" Дмитрий Волков рассказал на странице в Facebook.

К чему готовиться "утренним" туристам по прибытии в отель

В большинстве случаев время прибытия туристов в забронированный отель зависит от приземления самолета. После прохождения процедур в аэропорту и трансфера может оставаться немало часов до официального времени заселения в гостиницу. Туристам стоит быть готовыми к тому, что номер они сразу не получат.

"По международным стандартам заселение в отель происходит после 14:00. Официально вы считаетесь гостем отеля только с этого времени. Поэтому если вы прилетели утром, то отель не обязан вас сразу же заселить. И предоставить завтрак тоже не обязан", - предупреждает Дмитрий Волков.

Фото: Отель в Египте (pixabay.com)

Эксперт обращает внимание: время до 14:00 у туристов не оплачено, поэтому ни прибытие с детьми, ни перенос вылета, ни усталость не являются основаниями для заселения раньше определенного времени.

Руководитель туристической компании рекомендует: первое действие, как только туристы приезжают в отель - сразу подойти на ресепшен и узнать о наличии номера.

"Если нет, то спросите, когда будет свободен. Также уточните, разрешает ли отель уже пользоваться всеми услугами в отеле", — говорит он.

Для заселения стоит заранее подготовить загранпаспорта, ваучер и ручку. Туристам нужно будет заполнить форму для заселения. Иногда туристов на заселение много, а ручек мало.

Что делать, если заселиться не удалось

Пока номер не готов, то можно оставить вещи на ресепшене в камере хранения, переодеться и уже идти на пляж или в ресторан – позавтракать, советует турагент.

Фото: Вещи можно оставить на ресепшене (booking.com)

"Не стоит ложиться спать на диванах на ресепшене, как часто делают наши туристы", — предупреждает Дмитрий Волков.

Если туристы не согласны ждать несколько часов до обеда и хотят заселиться сразу, для них возможны два варианта разрешения ситуации.

"Можно заказать "раннее заселение". Стоимость данной услуги обычно примерно как стоимость одной ночи в отеле. Тогда вас гарантированно сразу заселят", — рекомендует специалист.

Другой вариант – "подкуп" сотрудника, пишет он. Отблагодарить можно деньгами или подарком.

"Можно предложить сотруднику ресепшена 10-30 долларов, чтобы номер нашелся побыстрее. В Египте и Турции хорошо "работает" также бутылка водки или даже шоколадка", — отмечает турагент.

Стоит проверить комнату на наличие неполадок

При поселении в номер принято сопровождающему оставлять чаевые – 1 доллар или шоколадку. Это стандартные чаевые персоналу в курортных странах.

Фото: О неполадках в номере нужно сразу сообщить (pixabay.com)

Туристам стоит сразу проверить комнату на наличие неполадок. Если отдыхающие не сообщат сразу о поломках, при выселении их могут заставить заплатить штраф.

"Нас хотели оштрафовать на 50 евро за поломанную розетку в шкафу, а мы даже не знали, что она там есть. А других туристов - на 320 долларов за телевизор, который они ни разу не включали", — делится опытом специалист.

Если что-то не так, то об этом необходимо сообщить на ресепшен. Если неполадка небольшая, технического характера, то достаточно вызвать мастера, чтобы починил. Также если туристам что-то не нравится, можно попросить поменять номер.

"В таких случаях ресепшионисты часто говорят, что номеров нет. Скажите им что можете подойти в 12 часов, когда кто-то выселится и чтобы вам подготовили "нормальный" номер. Или - опять пункт с шоколадкой", — советует он.

Также важным пунктом в общении с ресепшенистом в отеле остается вежливость, но туристам не стоит забывать про напористость, резюмирует эксперт.

Если разрешить конфликт с менеджерами не удается, туристы могут обратиться к турагенту – иногда на отель удается повлиять через туроператора.

Напомним, мы писали о табу для туристов в курортных странах.

Также мы рассказывали об ошибках туристов с чаевыми в Египте и Турции.