"Шокирующая ситуация": в известной локации обнаружили руины уникального здания

Путешественник показал состояние памятника украинского модерна

Известный украинский путешественник и исследователь Роман Маленков побывал с очередной поездкой в Белой Церкви. Город известен прежде всего большим дендропарком "Александрия". Впрочем, здесь есть и много других интересных, но менее известных локаций.

В частности, прямо на территории дендропарка находится здание - шедевр украинского модерна. Но комплекс находится в ужасном состоянии. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице туристической организации Романа Маленкова "Украина Инкогнита".

Здание заброшено даже несмотря на то, что в дендропарк ежегодно приезжают тысячи туристов из разных уголков Украины.

"Шокирующий позор! Позорище. Белая Церковь. Шедевр украинского модерна - комплекс водоканала авторства архитектора Николая Дамиловского. Расположен комплекс на территории дендропарка "Александрия". Видели?", - говорится в сообщении.

Фото: Комплекс водоканала авторства архитектора Николая Дамиловского (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

Предложение реновации проигнорировали

Руководитель ОО "Александрийская скрижаль" Алла Юр-Харидинян в комментариях к посту отметила, что обращалась к Национальной академии наук Украины с просьбой отдать здание общественной организации под опеку.

Обращались к администрации дендропарка и с предложением реновации.

Фото: Стекло выбито, а стены обваливаются (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

"Нашу инициативу проигнорировали. Обращались и в Институт гидромеханики с предложением создать научно-техническую базу. Денег не просили. Просили дать возможность привлечь волонтеров и благотворительные средства для противоаварийных работ, расчистки территории, установки люков, открыть территорию для туристов. Безвозмездно, чтобы спасти здание", - пояснила она.

Фото: Активисты не раз предлагали привлечь средства волонтеров и расчистить территорию (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

По словам Аллы Юр-Харидинян, сейчас объект весь в мусоре, метал вырезали, а проводку украли. Но место также интересно с археологической точки зрения.

"Во время раскопок в 1929-33 годах здесь были найдены следы стоянки времен позднего палеолита. Красивый пейзаж и рельеф позволяют создать красивый ландшафт. Это уникальная архитектура. У нас в городе этого не ценят. Многие горожане обеспокоены состоянием этого комплекса, но нас никто не спрашивает", - жалуется она.

Активистка добавила, что готова "хоть сегодня" работать для спасения здания и внесения его в список объектов культурного наследия. Однако попытки достучаться до профильных институтов оказались тщетными.

Фото: Комплекс на территории популярного дендропарка годами разрушается (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

Что такое украинский модерн?

Украинский модерн - это один из уникальных архитектурных стилей, который появился в начале 20 века. В его основе - необычные формы украинской церковной и домашней архитектуры, на внешний вид которых значительно повлияли европейский модерн и украинское барокко.

Одна из характерных черт украинского модерна - шестиугольная трапециевидная форма окон и входной группы, высокие шатровые крыши, похожие на крыши народных домов.

В зданиях такого стиля также часто использовали цветную майолику - разновидность керамики с расписной глазурью, растительный и геометрический орнаменты.

Это очень интересный и уникальный стиль, говорит РБК-Украина гид-экскурсовод Леля Филимонова.

Фото: Одна из черт украинского модерна - шестиугольная трапециевидная форма окон, высокие шатровые крыши (uk.wikipedia.org)

"В тот период архитекторы-новаторы придумывали и продвигали новые, но основанные на традициях проекты. История выкроила немного времени для этой красоты по форме, концепцией и воплощением. Но украинский архитектурный модерн стоит в одном ряду с величайшими направлениям национальной архитектуры: украинское барокко и сакральная народная деревянная архитектура", - рассказывает она.

В Украине сохранилось немало таких зданий, но значительная их часть годами разрушается. Но есть и хорошие примеры восстановления подобных сооружений. Например, ранее мы писали о Школах Лохвицкого земства - шедеврах украинского модерна на Полтавщине.

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