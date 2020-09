Исчезающая красота: самые интересные синагоги западной Украины, которые стоит увидеть

Фото: Заброшенная синагога в городе Стрый (фото автора)

Старинные синагоги в Бродах, Болехове и Коломые, нуждающиеся в восстановлении

Путешествуя по миру, мы любуемся старинными костелами, церквями, мечетями, буддийскими храмами, а вот синагоги почему-то редко попадают в поле зрения туристов.

Этим летом я открыла для себя красоту старинных синагог западной Украины. Увидев первую грандиозную синагогу в городе Броды, я отправилась в небольшое путешествие по другим городам Галичины. И сегодня я подготовила для вас путешествие по старинным синагогам этого красивого края.

К сожалению, почти все эти синагоги удивительной красоты находятся в заброшенном состоянии. Впрочем, эти места чрезвычайно интересны для туристов, точно достойны вашего внимания и даже отдельных туристических маршрутов. А еще эти уникальные объекты остро нуждаются в реставрации и восстановлении.

Броды - вольный торговый город

Броды в свое время были уникальным городом. Дело в том, что до 1918 года здесь проходила граница между Австро-Венгрией и Россией.

Так город стал своеобразной "экономической зоной", где бурно развивалась международная торговля. Броды представляли собой идеальный город-крепость, и для его перестройки приглашали купцов разных национальностей: помимо украинцев и поляков, здесь проживали евреи, армяне, греки и шотландцы.

До Второй мировой войны 89% населения города составляли именно евреи, потому Броды часто называли "Галицким Иерусалимом".

Фото: Самое известное сооружение города - синагога XVIII века (фото автора)

Во время немецкой оккупации примерно 9000 тысяч евреев были отправлены на принудительные работы или расстреляны. О том, что еврейская община города была достаточно большой, свидетельствует распространенная здесь еврейская фамилия Бродский.

Именно эта семья самых щедрых благотворителей конца 19го - начала 20го века сделала неоценимый вклад в развитие нашего Киева, построив много легендарных зданий: Политехнический институт, Киевская областная больница, Бессарабский крытый рынок и величественная Хоральная Синагога, названа в честь Лазаря Бродского. Все эти здания сохранились до наших дней.

В Бродах сохранилось еврейское кладбище 19-го века, где насчитывается 20 тысяч могил. Представляете, это один из крупнейших еврейских кладбищ в Украине!

Фото: С 2006 года систематически обрушаются своды здания (фото автора)

И, конечно, самое известное сооружение Бродов - синагога XVIII века. Построена она была в 1742 году на месте деревянной синагоги. Здесь хранились ценные предметы богослужения, а также 28 тысяч духовных иудейских книг. Интересно, что Броды в то время были центром ортодоксального иудаизма.

В середине 1960-х годов был проведен ремонт здания и обустроен склад. Потом здание перестали использовать, и оно начало разрушаться. Сейчас здание находится в состоянии руины. С 2006 года систематически обрушаются своды. В апреле 2019 года местный активист установил в здании новые двери.

Нужно привлекать внимание к такой красоте, ведь это - памятник архитектуры национального значения!

Фото: В здании проводили фестиваль классической музыки, чтобы привлечь внимание к состоянию синагоги (umoloda.kiev.ua)

Масштабным событием в Бродах стал фестиваль классической музыки LvivMozArt, в рамках которого 4 августа 2019 года на руинах синагоги состоялся симфонический концерт-реквием, посвященный австрийскому писателю и публицисту Йозефу Роту. В концерте приняло участие более 200 художников и звездных солистов со всего мира. Австрийский писатель Рот учился в Бродовской гимназии. Сегодня его фигура завлекает иностранных туристов в Броды.

В городе также сохранился ансамбль центра города Австро-Венгерской эпохи: хорошее место для уютной для прогулки и для того, чтобы выпить там чашечку кофе с видом на старинные здания.

Броды имеют невероятный туристический потенциал, ведь отсюда родом много известных личностей. Также город когда-то "соединял" древнерусские города с Западной Европой, а Австро-Венгерскую империю - с Российской.

Болехов - город шккурняков и солеваров

Болехов - небольшой город, расположенный на границе Ивано-Франковской и Львовской областей. Когда-то здесь пролегал главный торговый тракт до города Стрый. Город всегда был многонациональным. Видимо, не случайно одна из частей современного Болехова имеет название Вавилон. Еще во времена венгерской королевы Елизаветы в город прибыли купцы из Германии, в основном евреи.

В 1546 году в Болехове было построено первое предприятие – солеварня. В 1874 году Болеховский солезавод был одним из самых успешных предприятий отрасли в Галичине. В середине 1990-х предприятие остановило работу, оставив нам на память огромное здание завода, которое, увы, находится не в лучшем состоянии.

В свое время еврейское население города достигало 80% - это один из наивысших показателей в Галичине. Во время Холокоста из 3000 евреев Болехова выжило только 48, а последний еврей уехал из Болехова в 2003 году.

Фото: Синагога была построена в 1789 году, а впоследствии перестроена в 1808-м (фото автора)

Интересно, что в 2006 году в США вышла книга еврейского эссеиста Даниэля Мендельсона, семья которого - родом из Болехова. Книга называется "Потерянные: поиск шести из шести миллионов" (англ. The Lost: A Search for Six of Six Million), в которой автор пытается воспроизвести историю своей семьи, которая некогда жила в Болехове. Шестеро из его предков были уничтожены нацистами. Эта книга стала мировым бестселлером.

Сегодня о многочисленной еврейской общине здесь напоминает лишь большая синагога, на фасаде которой выбита необычная надпись – "Клуб кожевников".

Здание синагоги построено в 1789 году, а впоследствии перестроено в 1808 году. Сегодня болеховская синагога осталась без хозяев. Но есть инициатива еврейской общины за рубежом, которая собирает деньги на реконструкцию синагоги и еврейского кладбища – киркута. Которое, кстати, является одним из древнейших в Украине.

А как насчет “Клуба кожевников”? Дело в том, что кожевное производство издавна было одним из основных в Болехове. В начале 20-го века здесь работало много кожевных мастерских. Сделанные из кожи подошвы шли для войска, они расходились по Галичине и на экспорт.

И в советские времена профессиональное "направление" города не изменилось. Сегодня в этом небольшом городе действует целых три кожевных предприятия. Увы, выбросы от такого производства - токсичные, и местные жители требуют закрытия предприятий.

Фото: Синагога в Болехове (фото автора)

В Болехове сохранились ратуша и старинные дома XIX века. Такие как, например, бывший отель Брюкенштайна.

А еще интересно, что в Болехове “зародился” украинский феминизм. Ведь здесь родилась Наталья Кобринская, организатор женского движения на Прикарпатье и, можно сказать, одна из основательниц украинского феминизма.

Именно она первой в Галичине подала в венский парламент петицию с просьбой законодательно закрепить за украинскими женщинами право на высшее образование. Она дружила с Ольгой Кобылянской, а двоюродная сестра Натальи, София Окуневская, стала первой в Австро–Венгрии женщиной–врачом и доктором медицины.

Болехов - маленький уютный город, в котором стоит прогуляться и увидеть архитектурные "изюминки" 19-го столетия, которые еще сохранились до наших дней.

Стрый - город без суеты

Евреи начали селиться в городе Стрый в начале XVI века, в связи с развитием торговли между восточными частями Польши и Венгрии.

В 18 веке евреи Стрыя варили пиво, продавали вино, разводили скот, арендовали имения и мельницы. Количество ремесленников (ювелиров, портных) была относительно невелика. Но поскольку в 1820-х годах были введены ограничения на участие евреев в виноторговли, то в 19 столетии заметно возросло число еврейских ремесленников – портных, пекарей, а также продавцов меха.

В 1870-х годах еврейские предприниматели основали в Стрые литейный и деревообрабатывающий заводы, мыльную и спичечную фабрики.

Фото: К сожалению, здание находится в состоянии руины (фото автора)

Руины Большой синагоги, построенной в 1817 году можно найти на улице Михновского, 5. Решетки ворот выполнены в форме меноры, а снизу украшены звездами Давида. Здание в стиле классицизма было величественнім и красивым!

“Днем свет попадал внутрь сквозь большие венецианские окна, увенчанные вверху красочным витражом”, - писали в свидетельствах очевидцы.

В советское время в здании синагоги находился склад, тогда еще были заметны росписи. Но в 1980-х годах своды синагоги разобрали, планируя переделать здание под бассейн.

К сожалению, здание ветшает. В 2016 году культурная инициатива "Круг" провела лекцию о стрыйской синагоге и инициировала сбор идей относительно ее восстановления. Она могла бы стать одной из достопримечательностей Стрыя.

Сейчас речь идет не только о деньгах: важно решить, что делать со зданием. Ведь там может быть не только храм, но и культурный центр, музей или общественное пространство. К сожалению, вопрос до сих пор "повис в воздухе", а это грандиозное здание разрушается на глазах. Когда-то оно было одним из самых величественных зданий города!

Фото: Решетки ворот выполнены в форме меноры, а снизу - украшены звездами Давида (фото автора)

Город Стрый - очень уютный. Цветы на балконах, старинные фасады, Голубой Дом культуры, изящные двери и окна вилл - все это воссоздает атмосферу той величественной эпохи конца 19-го и начала 20-го столетия и призывает нас к неспешной прогулке по городу.

Коломыя - галицкий melting pot (“плавильный котел”)

Невероятный город с богатейшей и интересной историей!

С древнейших времен Коломыя была своеобразным местом пересечения христианского и иудейского миров, а местные жители – свидетелями взаимоотношений христиан и представителей других религий.

Выходец из Галичины, австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох писал: “...если кому-то захочется нарисовать небольшую картину Галичины, то пусть поедет на ярмарку в Коломые. Там он окажется на форуме древней римской колонии. Ему будет казаться, что он то на багдадском базаре, то на церковной площади какого-то села в Шварцвальде...он видит, как Восток и Запад протягивают друг другу руки. Ни один край многонациональной монархии не предложит ему такой картины – ни Венгрия, ни Далмация, ни один – такой полноты противоположностей...”

В 1789-м году император Австро-Венгрии Иосиф II издал “Патент толерантрости”. Документ предусматривал уравнение в правах представителей различных конфессий. Особое внимание документ уделял правам еврейских общин.

Имперское правительство считало, что нельзя накладывать на людей обязанности, не придавая им равных с другими народами прав, а также нельзя ожидать преданности от людей, которые пребывают вне всего общества.

Фото: В таком состоянии синагога в Коломые пребывает сегодня (фото автора)

Коломыя - в большинстве все-таки еврейский город. До 1919 года почти 70% местного населения было именно евреями, остальные - поляками. Украинцы в то время жили преимущественно в селах, а в Коломыю приезжали торговать.

Интересно, что Коломыю посетил и один из самых известных еврейских писателей – Шолом-Алейхем, который в начале 1906 года по дороге в Швейцарию четыре дня провел в городе, описав впоследствии жизнь и быт восточногалицких евреев в рассказе "Ложь".

От еврейского прошлого здесь остались три кладбища, действующая синагога и сотни могильных плит. Этот факт может поразить, но эти плиты при советской власти местные жители растащили себе по дворам и продолжают использовать как плитку.

К счастью, сегодня еврейской общине возвращают сотни могильных плит. Их свозят на старое кладбище в центре города, который община постепенно превращает в мемориальный сквер. В советские времена на месте, где располагалось еврейское кладбище, был небольшой парк, а само кладбище - разрушено.

Фото: Еще одна, Велика синагога в Коломые, изображена на старой открытке. До нашего времени она не сохранилась (myshtetl.org)

В Коломые было несколько синагог, но не все сохранились. Большая синагога, известная также как "Высокая синагога", была отстроена после пожара 1827 года, но разрушена во время Второй мировой войны.

Есть две заброшенные синагоги - Озиопольская и синагога Бохера, а также Малая синагога и синагога "портных", которые расположены на территории Швейной фабрики. Храм иудейской общины на вул. Пекарской был построен во второй половине ХІХ века. Коломыйская синагога называется “Иерусалим” и является единственной действующей на сегодня.

Коломыя - обязательный для посещения город, причем сюда стоит приехать на несколько дней! Это город, где можно просто гулять и наслаждаться ”австрийской” архитектурой конца 19 и начала 20 веков.

Дрогобыч: Галицкая “Пенсильвания“ и "столица" нефтяных королей

Первое упоминание о наличии в городе Дрогобыче евреев датировано 1404-м годом и связано с деятельностью Дзиги - держателя дрогобычских соляных копей и одновременно доверенного лица польского короля. Собственно добыча соли и ее продажа привлекли в город и его окрестности зажиточных еврейских торговцев, которые заселили прилегающие к копям территории.

Согласно с привилегией 1634 года, евреям в пригороде Дрогобыча предоставлялся земельный участок размером 1 лан (около 18 гектаров) для строительства собственного жилья и синагоги. Так возник еврейский квартал, который получил название “Лан“.

Фото: Хоральная синагога в мае 2012 года до восстановления (wikipedia.org)

Перед Второй мировой войной евреи составляли 40% населения города. Здесь насчитывалось около семнадцати синагог. До наших дней сохранилось лишь 6 зданий. С созданием еврейского квартала началось строительство кладбища (киркута), на территории которого теперь построены жилые дома.

Дрогобычскую хоральную синагогу строили на Лане в течение 23 лет: с 1842-го по 1865-й год. Это был период расцвета нефтяной промышленности дрогобычского региона.

На тот момент дрогобычская хоральная синагога была одной из крупнейших синагог на территории всей Европы и крупнейшей на западной Украине!

Интересно, что за основу во внешнем убранстве взяли аналогичную синагогу, построенную в немецком городе Касселе в 1830 году, использовав для изображения на фасаде такие же романские архитектурные пояса, свойственные немецкому стилю рундбоген. Еврейскую синагогу, построенную в городе Касселе, разрушили нацисты, и сейчас ее можно увидеть только на фотографиях.

Фото: А так выглядит синагога после реставрационных работ (фото автора)

Синагога в Дрогобыче во времена Второй мировой войны служила конюшней. После войны здесь чего только не располагалось: и склад тканей, и склад соли, и мебельный магазин, и продуктовые склады.

В начале 1990-х годов здание вернули иудейской общине в плачевном состоянии. Реконструкция здания стоила около полумиллиона долларов. Долго не могли найти спонсоров на ее восстановление, но в 2013 бывший житель Дрогобыча, Виктор Вексельберг, выделил собственные средства на ее восстановление. И сегодня она - наилучшим образом отреставрированная синагога западной Украины.

С Дрогобычем связано имя Бруно Шульца – художника и выдающегося польского писателя 20 века. А еще с дрогобычской синагогой тесно связано много интересных исторических фактов.

Например, считается, что культовая картина выдающегося дрогобычского художника, одноклассника Ивана Франко, “еврейского Рембрандта” Мауриция Готтлиба “Евреи молятся в синагоге в Йом-Кипур“ имеет непосредственное отношение к дрогобычской синагоге. Эта картина является одной из крупнейших реликвий еврейского искусства и хранится в национальном музее Тель-Авива.

Фото: Интерьеры отреставрированной синагогии в Дрогобыче (фото автора)

Сегодня же с завершением работ по реновации большой хоральной синагоги города возрождается и еврейская община, без которой невозможна полноценная история как Дрогобыча, так и всей Галичины.

Дрогобыч - необычайно красивый и уютный город для путешествий. Недаром в 2018 он возглавил рейтинг "Топ самых красивых маленьких городов Украины, где можно недорого отдохнуть".

Восстановление Дрогобычской хоральной синагоги может стать хорошим примером для восстановления и спасения памятников еврейской культуры, которые уцелели и пережили сложные времена разрушения и упадка.

Еврейское наследие Украины - невероятно красивое и интересное. Давайте открывать его вместе!

