Загадки и памятники истории: небольшое село на Черкасщине удивляет туристов необычными объектами

Фото: Село Суботов на Черкасщине (Олег Божко)

Почему стоит посетить Суботов во время путешествия выходного дня осенью

Вы когда-нибудь присматривались к купюре номиналом в пять гривен? Мало кто знает, что на ее обратной стороне изображена Ильинская церковь, которая находится в небольшом живописном селе на Черкасчине – Суботове, которое идеально подходит для путешестия выходного дня.

Это богатое историческими объектами село можно посетить даже без составления детального маршрута в субботу или воскресенье, ведь находится оно не так далеко от столицы. К слову, каждый год его посещают тысячи туристов. Рассказываем, что здесь можно увидеть за один уикенд.

Родовое имение Хмельницкого и Ильинская церковь

Село входит в туристический маршрут "Золотая подкова Черкащины". Именно в Субботове находится усыпальница легендарного гетмана – Богдана Хмельницкого.

Интересно, что название Суботов самом деле произносится с ударением на первый слог, по аналогии с названием местной речки Субы. Но о происхождении населенного пункта существуют и другие легенды, которые можно услышать от гида уже на месте.

Фото: Та самая церковь, которая изображена на 5-гривневой купюре (vikka.ua)

Сначала это был небольшой хутор, который получил в дар отец Богдана Хмельницкого.

После гибели отца, Богдан получил имение в наследство и поселился там со своей женой. Здесь появились на свет и его дети.

Место имеет давнюю историю. Принято считать, что именно это село является "малой родиной" гетмана. В 1648 году Суботов стал загородной резиденцией Хмельницкого. Именно здесь он заключал важнейшие универсалы.

Фото: Суботов входит в туристический маршрут "Золотая подкова Черкащины" (Олег Божко)

Субботовское имение гетмана позже стало "яблоком раздора", из-за чего возникали конфликты и в других частях регионах. Земли Хмельницкого впоследствии полюбил чигиринский подстароста Чаплинский. Уже после избрания Хмельницкого гетманом началось восстание, которое переросло в многолетнюю войну.

Что посмотреть в Суботове

Гетман активно занимался развитием своего дворцового комплекса. При его правлении на средства самого Хмельницкого в Субботове были возведены две церкви – святого Михаила и святого Ильи.

Церковь святого Илии была возведена в 1653-1656 годах в стиле раннего барокко. Она выполняла даже оборонное значение. Укреплена двухметровыми стенами, а также бойницами, которые приспособлены даже для пушек. Церковь служила и родовой усыпальницей Хмельницких. Во внутреннем склепе был похоронен и сам гетман, но впоследствии, по преданию, его тело перезахоронили в другом месте.

Фото: Принято считать, что именно Суботов является "малой родиной" гетмана (Олег Божко)

В 1990-х годах здесь провели масштабные археологические раскопки, во время которых было найдено части оборонной стены. Уже в 2000-х годах над остатками стены соорудили музейный павильон.

Кстати, гетманские руины посещал и Тарас Шевченко. Он создал здесь несколько акварельных рисунков. Которые, к сожалению, не сохранились до наших дней. И написал стих: "Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока".

Еще одна туристическая изюминка Суботова - гидрологический памятник "Три колодца" с чистой родниковой водой. Эти колодцы были выкопаны по приказу Богдана Хмельницкого в живописной долине реки Субы.

Фото: Эти места в свое время посещал и Тарас Шевченко (Олег Божко)

Вокруг этих колодцев создано много легенд. Согласно одному поверью, тот, кто первый раз посетит памятник, должен выпить воды из трех колодцев, или умыться ей. Девушкам, мол, это дарит красоту и молодость, а юношам – мужественность, силу и отвагу для защиты родной земли.

Во время экскурсий гиды рассказывают туристам и предание о том, что если выпить воды из этих колодцев, то обязательно через три дня встретишь своего суженого.

Фото: Пейзажи села Суботов (Олег Божко)

Как добраться?

Село расположено на берегу реки Тясмин и Субы за 7 километров от районного центра города Чигирин, за 21 километр от речного порта Адамовка.

Расстояние от Киева – 246 километров, что займет около 3,5 часов времени в дороге на личном авто. Здесь можно остановиться в зеленой усадьбе, деревянных домиках и отведать вкусностей в местной корчме.

Что посмотреть рядом с Субботовым

Чигирин – одна из гетманских столиц, откуда открывается красивая панорама на город. Здесь есть и Музей археологии Среднего Поднепровья, и Музей Богдана Хмельницкого и другие интересные места.

Холодный Яр – историческое место, откуда началось восстание против польской шляхты. Локация расположена на территории двух административных районов, Чигиринского и Каменского. Здесь можно увидеть более 150 уникальных археологических, исторических, научных объектов.

Дуб Зализняка – одна из достопримечательностей, расположенная в Холодном Яру. Дуб является одним из природных чудес Украины, а его возраст достигает более 1100 лет.

Фото: Рядом с Субботовым находится Чигирин – гетманская столица (Олег Божко)

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