Не только воздушные шары: самые интересные локации Каппадокии для знакомства с регионом

Фото: Каппадокия (pixabay.com)

Главные пункты на карте одного из популярных регионов Турции

Каппадокия - интересный своими неповторимыми горными ландшафтами регион. Его главная "визитная карточка", о которой уже многие знают - полеты на воздушных шарах. Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться красотой утреннего восхода солнца и ощутить яркие эмоции во время полета на высоте в семьсот метров над землей.

Однако, кроме полетов на воздушных шарах, у этого региона есть чем вас удивить и заинтересовать. Не упустите возможность познакомиться с главными достопримечательностями Каппадокии, когда приедете сюда во время отпуска.

Эта историческая территория известна и вулканическими ландшафтами, пещерными и подземными городами, каньонами и музеями, расположенными под открытым небом. Расскажу вам о нескольких местах Каппадокии, которые стоит обязательно посетить.

Какие же места стоит посмотреть?

Что это за регион и как природа создала такое большое количество "космических" локаций?

Эти природные образования возникли в результате нескольких извержений вулканов. Сыграла роль и особенность местных пород камня. В целом природа "поработала" на славу, подарив нам возможность наслаждаться здешними пейзажами.

Поэтому не теряйте времени, берите удобную обувь, воду, головной убор и - вперед к знакомству с вулканическими долинами и смотровыми площадками, которые прячутся посреди острых скал!

Фото: Воздушные шары - главная "визитная карточка" региона (Владимир Гайдук)

"Визитная карточка" региона - Долина Трех Сестер, кусочек зеленого оазиса посреди гор - Долина Ихлара, место для влюбленных пар - Долина Любви, Долина голубей, где постоянно обитает множество этих красивых птиц. Розовая Долина получила свое название от цвета скал в ней. А также - Долина Верблюда (думаю, вы сразу догадаетесь, почему она так называется, как только тут побываете). И бонусом от меня - Долина Паша Ба.

Для лучшего знакомства с регионом можно арендовать квадроциклы, или же купить прогулку на лошадях или верблюдах. Во-первых, это сэкономит ваши силы и время. И, во-вторых, позволит познакомиться с самыми отдаленными и самыми сокровенными уголками региона.

Главные города региона, достойные вашего внимания

Гереме - главный туристический центр: здесь вам и отели и рестораны, сувениры, базарчики, одним словом - все что нужно для туриста.

Ургюп - менее известный город региона, но по своей красоте отнюдь не уступающий Гереме. Здесь довольно хорошо сохранилась старая часть города, и сегодня туристы могут увидеть в Ургюпе интересные каменные дома, выдолбленные в туфе.

Фото: Гереме - национальный парк и музей под открытым небом в Турции (wikipedia.org)

Аванос - находится на берегу реки Кизил-Ирмак, известный центр изготовления керамики и ковров.

Невшехир - один из крупнейших городов Каппадокии. Здесь рекомендую посетить местную крепость, мечеть с медресе, прогуляться по греческому кварталу.

А как насчет музеев?

Один из самых популярных среди туристов - музей под открытым небом Гереме. Ранее это место служило убежищем для многих монахов, которые прятались внутри скал от вражеских набегов. Место уникально большим количеством сохранившихся скальных храмов с уцелевшими фресками.

Цена за входной билет музей - 75 лир

Крепость Учхисар - громадная скала, которая издалека напоминает большой муравейник с множеством дырок, как в швейцарском сыре.

Главная "изюминка" крепости - панорамный вид, который открывается с самого верха смотровой площадки. Подъем на гору крепости, кстати, довольно хорошо обустроен, и поэтому не сложен для туристов.

Цена за входной билет - 15 лир

Подземные города Каймаклы и Деринкую окунут вас во времена VI-X веков: именно тогда строились эти города ранними христианами, которые прятались от преследования арабов.

Просто представьте себе: в этих городах могло проживать до 15 тысяч человек, а их глубина составляет более 100 метров.

Цена за входной билет - 50 лир

Фото: Каппадокия известна вулканическими ландшафтами, пещерными и подземными городами, музеями под открытым небом (Владимир Гайдук)

Что попробовать в Каппадокии?

Турецкая кухня славится своим разнообразием блюд. Однако, будучи здесь, обязательно нужно попробовать Тести Кебаб.

Это разновидность кебаба, главная особенность которого - запекание мяса в специальном глиняном горшке, в котором он и подается туристу. После того как осилите немалую порцию, предлагаю запить блюдо традиционным турецким яблочным чаем: он здесь просто невероятный.

Какие сувениры привезти из Каппадокии?

Конечно, хорошими сувенирами для ваших родных станут местные разновидности сладостей и сувенирная продукция, связанная с воздушными шарами. Но если хотите чего-то особенного, тогда купите себе бутылочку вина, изготовленную из здешних сортов винограда.

Важно: Не забудьте зарядить фотоаппарат, ведь Каппадокия - это место, где хочется делать фото буквально на каждом шагу.

Напомним, ранее мы писали о храмах и монастырях Каппадокии, которые стоит посмотреть во время отпуска в Турции.

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