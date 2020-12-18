Не кулями єдиними: найцікавіші локації Каппадокії для знайомства з регіоном

Фото: Каппадокія (pixabay.com)

Головні пункти на карті одного із популярних регіонів Туреччини

Каппадокія - цікавий своїми неповторними гірськими ландшафтами регіон Туреччини. Його головна "візитівка", про яку вже багато хто знає - польоти на повітряних кулях. Мільйони туристів щорічно приїжджають сюди, щоб насолодитися красою ранкового сходу сонця та відчути яскраві емоції під час польоту на висоті у сімсот метрів над землею.

Однак, окрім польотів на повітряних кулях, цей регіон має чим вас здивувати й зацікавити. Не упустіть можливість познайомитись з головними пам‘ятками Каппадокії, коли приїдете сюди у відпустку.

Ця історична територія відома і вулканічними ландшафтами, печерними та підземними містами, каньйонами та музеями, розташованими просто неба. Розкажу вам про кілька місць Каппадокії, які варто обов'язково відвідати.

Які ж місця варто подивитися?

Що це за регіон та як природа утворила таку велику кількість "космічних" локацій?

Ці природні утворення виникли в результаті декількох вивержень вулканів, зіграла роль і особливість місцевих порід каменю. В цілому матінка-природа "попрацювала" тут на славу, подарувавши нам можливість насолоджуватись місцевими пейзажами.

Тому не гайте часу, беріть зручне взуття, водичку, головний убір і - вперед до знайомства з вулканічними долинами та оглядовими майданчиками, що ховаються посеред гострих скель!

Фото: Повітряні кулі - головна "візитівка" регіону (Володимир Гайдук)

"Візитівка" регіону - Долина Трьох Сестер, шматочок зеленого оазису посеред гір - Долина Іхлара, місце для закоханих пар - Долина Кохання, Долина голубів, де постійно осідає безліч цих красивих птахів. Рожева Долина отримала свою назву від кольору скель у ній. А також - Долина Верблюда (гадаю, ви одразу здогадаєтесь, чому вона так називається, як тільки тут побуваєте). І бонусом від мене - Долина Паша Ба.

Для кращого знайомства з регіоном можна орендувати квадроцикли, або ж придбати прогулянку на конях чи верблюдах. По-перше, це зекономить ваші сили та час. І, по-друге, дозволить познайомитись з найвіддаленішими та найпотаємнішими куточками регіону.

Головні міста регіону, варті вашої уваги

Гьореме - головний туристичний центр: тут вам і готелі та ресторани, сувеніри, базарчики, одним словом - все що потрібно для туриста.

Ургюп - менш відоме місто регіону, але за своєю красою аж ніяк не поступається Гереме. Тут досить добре збереглась стара частина міста, і сьогодні туристи можуть побачити в Ургюпі цікаві кам‘яні будинки, видовбані в туфі.

Фото: Гьореме - національний парк та музей просто неба в Туреччині (wikipedia.org)

Аванос - знаходиться на березі річки Кизил-Ірмак, відомий центр виготовлення кераміки та килимів.

Невшехір - одне з найбільших міст Каппадокії. Тут рекомендую відвідати місцеву фортецю, мечеть з медресе, прогулятись по грецькому кварталу.

А як щодо музеїв?

Один з найпопулярніших серед туристів - музей просто неба Гьореме. Це місце раніше слугувало притулком для багатьох монахів, які ховалися всередині скель від ворожих набігів. Місце унікальне великою кількістю збережених скельних храмів з уцілілими фресками.

Ціна за вхідний квиток в музей - 75 лір

Фортеця Учхісар - велетенська скеля, яка здалеку нагадує великий мурашник з безліччю дірок, наче у швейцарському сирі.

Головна "родзинка" фортеці - панорамний вигляд, який відкривається з самого верху оглядового майданчика. Підйом на гору фортеці, до речі, досить добре облаштований, і тому не є складним для туристів.

Ціна за вхідний квиток - 15 лір

Підземні міста Каймакли та Дерінкую занурять вас у часи VI-X століть: саме тоді будувались ці міста ранніми християнами, які ховались від переслідування арабів.

Просто собі уявіть: у цих містах могло проживати до 15 тисяч осіб, а їхня глибина складає понад 100 метрів.

Ціна за вхідний квиток - 50 лір

Фото: Каппадокія відома вулканічними ландшафтами, печерними та підземними містами, музеями просто неба (Володимир Гайдук)

Що скуштувати в Каппадокії?

Турецька кухня славиться своєю різноманітністю страв. Однак, перебуваючи тут, обов‘язково потрібно скуштувати Тесті Кебаб.

Це різновид кабабу головною особливістю якого є запікання м‘яса у спеціальному глиняному горщику в якому він і подається туристу. Після того, як подужаєте чималеньку порцію, пропонує запити страву традиційним турецьким яблучним чаєм: він тут просто неймовірний.

Які сувеніри привезти з Каппадокії?

Звісно, гарними гостинцями для ваших рідних стануть місцеві різновиди солодощів і сувенірна продукція пов’язана з повітряними кулями. Але, якщо хочете чогось особливого, тоді придбайте собі пляшечку вина, виготовлену з тутешніх сортів винограду.

Важливо: Не забудьте зарядити фотоапарат, адже Каппадокія - це місце, де хочеться робити фото буквально на кожному кроці.

Нагадаємо, раніше ми писали про храми й монастирі Каппадокії, які варто побачити під час відпустки у Туреччині.

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