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Популярная курортная страна вводит сборы для туристов. Сколько придется доплатить

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 13:14
Популярная курортная страна вводит сборы для туристов. Сколько придется доплатить Фото: Остров Пхипхи в Таиланде (unsplash.com/evan-krause)
Автор: Катерина Гончарова

В Таиланде будут собирать средства для "фонда трансформации туризма"

Власти Таиланда собираются ввести туристический сбор, предназначенный для субсидирования связанных с туризмом проектов.

Как сообщает издание Bangkok Post, сбор в размере 500 бат (около 14 долларов США) будет предназначен для "фонда трансформации туризма", который поможет индустрии страны отказаться от массового туризма в период пандемии, а также сосредоточиться на таких важных составляющих сферы как экологический туризм.

Глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что цель такой инициативы - собрать 5 миллиардов бат в первый год действия сборов.

"Правительство должно использовать фонд для поддержки проектов, которые могут оказать экономическое влияние на сферу", — сказал Супасорн корреспонденту Bangkok Post.

Он также добавил, что дополнительные расходы значительным образом не повлияют на туристов.

"Мы надеемся, что этот фонд поддержит преобразование национального туризма в создание более безопасных мест отдыха", — отметил он.

Туристический сбор введут в 2022 году

Впрочем, пока в Таиланде еще не решили, как именно будет взиматься плата с прибывающих туристов.

Профильный комитет также еще должен определить, каким образом и какие именно туристические проекты будут иметь право на финансовую поддержку.

Популярная курортная страна вводит сборы для туристов. Сколько придется доплатить

Фото: Бангкок, Таиланд (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Однако известно, что туристический сбор введут в следующем 2022 году. Пока же Таиланд постепенно открывает свои границы для иностранных туристов (ранее 14 обязательных суток самоизоляции сократили до 7). В июле в стране открылась программа Phuket Sandbox - "Песочница Пхукета", за которой последовала аналогичная программа Samui Plus на Самуи.

Также 1 ноября страна планирует открыть несколько других направлений для иностранных туристов, в том числе Бангкок и специально отведенные места в Чиангмае, Чонбури и Ранонге.

Пхукет уже открыт для туристов

Курортный остров Пхукет открыт еще с 1 июля для тех туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. В стране ожидают, что так модель так называемой "Песочницы Пхукета" позволит возобновить туристические потоки, поскольку позволяет вакцинированным иностранцам посещать его без карантина.

Популярная курортная страна вводит сборы для туристов. Сколько придется доплатить

Фото: Туризм на самом популярном острове страны начали возобновлять летом (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Впрочем, условия остаются довольно строгими: даже вакцинированные туристы должны делать перед поездкой на Пхукет ПЦР-тест, и еще одно тестирование проходят по прибытию. Отрицательный результат теста позволит туристам свободно передвигаться по острову, а положительный означает немедленную госпитализацию.

Также на всей территории острова строго соблюдается масочный режим, а бары открылись только недавно после более чем полуторагодичного перерыва в работе.

Ранее сообщалось, что Вьетнам открывает остров Фукок в октябре.

Также предлагаем почитать, как на острове Маврикий появились возможности для бюджетного отдыхза.

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