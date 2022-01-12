Только сертификат или тест. В Армении вводят новые карантинные ограничения

Правила вступят в силу с 22 января 2022 года
С 22 января 2022 года в Армении начнут действовать новые ограничения, пишет News.am.
Согласно новым ограничениям, посещение общественных мест (включая отели, спортивные залы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры и другие культурные мероприятия) разрешено только с сертификатом о вакцинации, отрицательным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении от коронавируса.
В то же время в некоторых случаях вышеуказанное требование не распространяется на лиц в возрасте до 18 лет, беременных женщин, лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания, а также ранее инфицированных COVID.
Отмечается, что представители индустрии не очень поддерживают идею властей. Они уверены, что это повлияет на посещаемость мест и, возможно, вынудит некоторые закрыться.
Напомним, ранее мы писали, что в Европе пассажирам будут компенсировать перенос авиарейсов.