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Лише сертифікат або тест. У Вірменії запроваджують нові карантинні обмеження

Автор: Євгенія Тугушева

Правила набудуть чинності з 22 січня 2022 року

З 22 січня 2022 року у Вірменії почнуть діяти нові обмеження, пише News.am.

Відповідно до нових обмежень, відвідування громадських місць (включаючи готелі, спортивні зали, бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри та інші культурні заходи) дозволено лише з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання від коронавірусу.

Однак у деяких випадках вищезазначена вимога не поширюється на осіб віком до 18 років, вагітних жінок, осіб, які мають документально підтверджені протипоказання, а також раніше заражені COVID.

Фото: Нові карантинні обмеження набудуть чинності з 22 січня 2022 (unsplash.com/gev-avetisyan)

Зазначається, що представники промисловості не дуже підтримують ідею влади. Вони впевнені, що це вплине на відвідуваність місць і, можливо, змусить деяких закритися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Європі пасажирам компенсуватимуть перенесення авіарейсів.

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