ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

До 600 евро: туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов

Новина українською →
Среда 05 января 2022 15:05
До 600 евро: туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов Фото: В Европе будут компенсировать перенос авиарейсов (unsplash.com/anete_lusina)
Автор: Евгения Тугушева

Согласно судебному решению, перенос рейса более чем на один час приравнивается к отмене рейса

В Европе пассажирам будут компенсировать перенос авиарейсов. Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета, пишет Avianews.com.

Об этом говорится в решении Суда Европейского союза, которое было опубликовано в конце декабря 2021 года.

Согласно судебному решению, перенос рейса более чем на один час приравнивается к отмене рейса, что может причинить серьезный дискомфорт пассажирам, поскольку они не смогут использовать время согласно своим планам.

Если пассажира проинформировали о таком изменении расписания менее чем за две недели до вылета, он может получить компенсацию 250 евро при длительности маршрута до 1500 км, 400 евро на маршруте от 1500 км до 3500 км, 600 евро — на маршруте свыше 3500 км.

Данные правила распространяются и на чартерные перелеты в составе путевки, которая куплена у туроператора. Если в бронировке тура указаны расписание и номер рейса, при дальнейшем переносе такого рейса более чем на один час раньше пассажир получает право на компенсацию.

Сейчас туроператоры имеют практику продажи туров с "гибким временем вылет", когда в бронировании может быть указано одно расписание, а по факту вылет выполняется на несколько часов раньше или позже.

"В таком случае клиент может обратиться с претензией в авиакомпанию, которая и должна выплатить компенсацию. После этого авиаперевозчик получит право требовать возмещения ущерба у туроператора, который продал путевку с авиаперелетом ", — уточнили в Суде.

До 600 евро: туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсовФото: Пассажир сможет получить от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета (unsplash.com/keith-chan)

Правило одного часа действует, если рейс перенесен на более чем один час раньше. Например, если изначально вылет был в 14:00, а затем был перенесен на 12:50. Суд указывает, что в таком случае компенсацию нельзя уменьшить, даже если время прилета остается без изменений.

Ранее Суд Европейского союза приравнял задержку рейса к отмене рейса, если самолет прилетел в конечную точку более чем на 3 часа позже.

Напомним, ранее ми писали, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Марьяна Олеськив
Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире
Марьяна Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма
Алексей Бурчевский
Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Анна Дубовская
Музеи, сыры и вино. Куда отправиться под Киевом для дегустаций и погружения в местную культуру
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Все мнения