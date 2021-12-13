Семнадцать чемоданов в минуту. Туристам рассказали, почему багаж в аэропорту приходится долго ждать

Первыми загружают самые тяжелые чемоданы, последними – с хрупким содержимым
В путешествиях самолетом туристы сталкиваются с некоторыми неудобствами, связанными с дополнительным временем, которое приходится провести в аэропорту. Если до вылета оно занято регистрацией и паспортным контролем, то после прилета нередко приходится долго ждать свой багаж на ленте.
Почему разгрузка багажа не может быть быстрой и как на самом деле путешествуют чемоданы в самолете – в материале РБК-Украина.
Когда туристы представляют свои сумки и чемоданы в аэропорту, которые движутся со скоростью улитки – они правы, пишет The Sun Online Travel. Издание опубликовало видео грузчика, который вынимает багаж из отделения самолета и перекладывает его на движущуюся ленту. Работник делится моментами своей работы в Tiktok под ником Dj Sugue.
В видео видно, как грузчик стоит в тесном багажном отсеке на коленях, вручную вытягивает чемоданы, многие из которых весят до 23 килограммов по нормам авиакомпаний, и перекладывает их на портативную движущуюся ленту.
Скорость работы грузчика – 17 сумок в минуту. С учетом того, что самолеты перевозят несколько сотен пассажиров за рейс, не удивительно, что разгрузка занимает немало времени. Ведь это только первый этап "приземления багажа" – потом его погрузят в другой транспорт и перевезут в здание аэропорта.
В комментариях пользователи написали, что разгрузка багажа вручную – физически тяжелая работа, которая вызывает уважение.
В других видео грузчик показывает, как он загружает чемоданы в самолет – он складывает их один на другой в несколько "этажей", полностью заполняя пространство отсека. Поэтому довезти мнущиеся или хрупкие изделия внутри чемодана неповрежденными шансов немного – содержимое нижних сумок спрессовывается под весом верхних.
Ранее издание советовало туристам, как "схитрить" и получить свой багаж на ленте в аэропорту раньше других пассажиров. Для этого необходимо наклеить на чемодан или сумку наклейку "Fragile" ("Осторожно, хрупкое"). Такой багаж при вылете будет загружен в багажный отсек последним, а выгружен первым и есть шанс, что он первым попадет на ленту выдачи в терминале аэропорта.
По такому же принципу загружают и разгружают багаж пассажиров, которые сдали его в числе последних на стойке регистрации.
Миллионы людей летают самолетами каждый день и многие не знают, какой путь проходят их чемоданы после стойки регистрации и не потеряется ли их багаж. Издание cleverjourney.com описывает основные особенности путешествия багажа:
Фото: Почти весь "потерянный" багаж возвращают пассажирам в течении двух дней (unsplash.com/markus-winkle)
Для пассажиров, которые боятся потерять багаж, стоит знать, что около 85% потерянного багажа находят и доставляют в течение двух дней. Это данные исследования, проведенного Ассоциацией европейских авиалиний. Так что, скорее всего, пассажир получит свою сумку через день или два.
В 46% случаев багаж был потерян из-за неправильного обращения. Например, со стыковкой 90 минут и меньше пассажир успевает на рейс, а багаж – нет (если багаж не перегружается автоматически).
"Если вы быстро подали заявку и чемодан найден сразу, вы получите свой багаж всего за несколько часов. В других случаях его находят уже через несколько дней или даже недель", - советуют в статье.
Есть много других причин, по которым багаж "теряется": бирки могли оторваться, багаж мог быть отправлен не в ту страну или украден кем-то в аэропорту.
Только в 7% случаев найти багаж не удается. Чемодан считается потерянным только через 14 или 21 день, в зависимости от авиакомпании. Тогда его могут отправить на аукцион.
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