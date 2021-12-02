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Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолете

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Четверг 02 декабря 2021 13:30
Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолете Фото: Путешествия с домашними животными (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

О перевозке питомца надо предупредить авиакомпанию за 72 часа до полета

Путешествия самолетом с домашними животными могут напоминать "многоуровневый квест", если не ознакомиться с правилами перевозки и не подготовиться заранее. Стоит также позаботиться и о комфорте питомца.

Перед поездкой придется не только посетить ветеринарного врача и собрать документы, но также и предупредить авиакомпанию и проверить бокс для транспортировки.

Что нужно знать о правилах полетов с животными и условиях авиакомпаний – в материале РБК-Украина.

Что учесть и как подготовиться к перевозке животного в самолете

Как правильно подготовиться к путешествию с питомцами, пассажирам советуют в аэропорту "Борисполь" на странице в Facebook.

Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолетеФото: Некоторые туристы берут в путешествия домашних животных (pixabay.com)

  1. У животных поездки почти всегда вызывают стресс. Чтобы убедиться в том, что питомец выдержит путешествие, стоит посетить ветеринара. Некоторые животные имеют особенности породы, при которых стресс и высокие температуры могут обернуться тепловым ударом или проблемами с дыханием. Это стоит учитывать, планируя путешествие.
  2. Необходимо изучить правила страны, на территорию которой ввозится животное, а также стран, через которые будет осуществляться трансфер.
  3. Выбрать авиакомпанию с более удобными правилами. Перед бронированием билета нужно оплатить транспортировку животного (кроме служебного или животного-поводыря).
  4. Заранее сообщить авиакомпании о желании воспользоваться услугой перевозки. Это желательно делать хотя бы за 72 часа, чтобы иметь запас времени для оформления необходимых документов.
  1. Решить, как перевозить животное: в салоне самолета или в багажном отделении.
  1. Подготовить необходимые документы. Бокс для перевозки должен быть подходящих параметров, а животное во время полета обеспечено всем необходимым.
  1. Если путешествие приходится на жаркую погоду, стоит позаботиться о воде для питомца.
  1. Если животное редко путешествует и переноска (бокс) ему малознакомы, стоит его "познакомить" с временным домиком. Для успокоения внутрь можно положить любимую игрушку животного.

Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолетеФото: В путешествии нужно запастись вещами для питомца (unsplash.com/convertkit)

Вещи и документы, которые надо собрать перед перелетом: личный опыт украинки

Актриса Ольга Сторожук часто путешествует со своей собакой той-терьером Лимой. Она поделилась в РБК-Украина своим опытом и лайфхаками при авиаперевозке питомца.

"К перелетам готовились ответственно: заранее нашли сумку-переноску для перелетов нужного размера и дали собаке привыкнуть к ней. Также запаслись пеленками, вкусняшками, едой, питьем и шприцем - на случай, если у собаки заложит ушки, и нужно будет заставить ее попить воды, чтобы помочь ушам", - рассказала она.

Большинство авиакомпаний мира, которые придерживаются стандартов IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), в багажном отделении перевозят животных весом более 8 килограммов. Остальных можно везти в салоне, но только при наличии сумки-контейнера.

Из документов понадобятся: международный ветеринарный паспорт и ветеринарный сертификат. Его нужно получить прямо перед регистрацией на рейс в офисе ветконтроля в аэропорту.

У многих авиакомпаний есть ограничений по перевозке разных животных на борту – если уже есть кошка, собаку могут не взять. Животные больше 8 килограммов должны лететь в специальной клетке в багажном отсеке.

Игрушки, документы и вода. Восемь главных советов, как правильно путешествовать с домашними животными в самолетеФото: Многие авиакомпании - дружелюбны к животным (facebook.com/PeaceCorpsUkraine)

Как сделать полет более комфортным для питомца - советы от Ольги Сторожук:

  • просить место у окна;
  • взять легкое снотворное для питомца после консультации с ветеринаром;
  • взять маленькие контейнеры с едой для животного.

Также в список вещей для питомца на период путешествия входят: еда, посуда, несколько пеленок, поилка, любимая игрушка, адресник с номером телефона хозяина с кодом страны, ошейник, поводок, медикаменты.

Напомним, ранее мы писали, как избежать очередей в аэропортах.

Также мы писали, как туристам получить раннее заселение в отель после ночного перелета.

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