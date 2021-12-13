Семнадцать чемоданов в минуту. Туристам рассказали, почему багаж в аэропорту приходится долго ждать

Первыми загружают самые тяжелые чемоданы, последними – с хрупким содержимым

В путешествиях самолетом туристы сталкиваются с некоторыми неудобствами, связанными с дополнительным временем, которое приходится провести в аэропорту. Если до вылета оно занято регистрацией и паспортным контролем, то после прилета нередко приходится долго ждать свой багаж на ленте.

Почему разгрузка багажа не может быть быстрой и как на самом деле путешествуют чемоданы в самолете – в материале РБК-Украина.

Работу грузчика багажа показали в Tiktok

Когда туристы представляют свои сумки и чемоданы в аэропорту, которые движутся со скоростью улитки – они правы, пишет The Sun Online Travel. Издание опубликовало видео грузчика, который вынимает багаж из отделения самолета и перекладывает его на движущуюся ленту. Работник делится моментами своей работы в Tiktok под ником Dj Sugue.

В видео видно, как грузчик стоит в тесном багажном отсеке на коленях, вручную вытягивает чемоданы, многие из которых весят до 23 килограммов по нормам авиакомпаний, и перекладывает их на портативную движущуюся ленту.

Фото: Разгрузка чемоданов из самолета (РБК-Украина/Виталий Носач)

Скорость работы грузчика – 17 сумок в минуту. С учетом того, что самолеты перевозят несколько сотен пассажиров за рейс, не удивительно, что разгрузка занимает немало времени. Ведь это только первый этап "приземления багажа" – потом его погрузят в другой транспорт и перевезут в здание аэропорта.

В комментариях пользователи написали, что разгрузка багажа вручную – физически тяжелая работа, которая вызывает уважение.

В других видео грузчик показывает, как он загружает чемоданы в самолет – он складывает их один на другой в несколько "этажей", полностью заполняя пространство отсека. Поэтому довезти мнущиеся или хрупкие изделия внутри чемодана неповрежденными шансов немного – содержимое нижних сумок спрессовывается под весом верхних.

Ранее издание советовало туристам, как "схитрить" и получить свой багаж на ленте в аэропорту раньше других пассажиров. Для этого необходимо наклеить на чемодан или сумку наклейку "Fragile" ("Осторожно, хрупкое"). Такой багаж при вылете будет загружен в багажный отсек последним, а выгружен первым и есть шанс, что он первым попадет на ленту выдачи в терминале аэропорта.

Фото: Последними выгружают большие и тяжелые чемоданы (РБК-Украина/Виталий Носач)

По такому же принципу загружают и разгружают багаж пассажиров, которые сдали его в числе последних на стойке регистрации.

Как багаж путешествует в самолете и как он может потеряться

Миллионы людей летают самолетами каждый день и многие не знают, какой путь проходят их чемоданы после стойки регистрации и не потеряется ли их багаж. Издание cleverjourney.com описывает основные особенности путешествия багажа:

Фото: Транспортировка багажа из самолета в терминал (pixabay.com)

После регистрации конвейерная лента забирает багаж в автоматизированную систему, которая сканирует бирки и сортирует чемоданы к нужным воротам. После регистрации багаж проходит через сканер для проверки опасных предметов. Если таких не обнаружено, "зеленый" чемодан за 5 минут попадает на багажную тележку авиакомпании. Подозрительный багаж отправляют отдельно на инспекцию. Все сумки попадают в свою специальную карусель с помощью автоматических сканеров, которые сканируют штрих-коды на багажных бирках. Затем чемоданы забирают из зоны хранения багажа и сортируют по пунктам назначения и номерам рейсов. Если чемодан свалился с ленты или застрял, срабатывают датчики. В зоне подготовки багажа сумки сортируют и помещают в тележки или контейнеры. Есть два способа хранения багажа в самолете в зависимости от типа воздушного судна: сумки свободно загружаются на пол грузового отсека на узкофюзеляжных самолетах или суднах малого и среднего размера. В крупногабаритных или широкофюзеляжных самолетах багаж хранится в контейнерах. Багажные отделения в целом герметичны. Круглый корпус самолета хорошо выдерживает давление. Это означает, что багажное отделение тоже находится под давлением. Это позволяет перевозить животных, тем более, что трюмы также имеют климат-контроль, изоляцию, а в некоторых даже есть освещение. Вес и размер багажа определяют, когда и где он будет загружен. Более тяжелые сумки размещают внизу. Значит, такие будут выгружены позже, а владельцам увесистых чемоданов придется дольше провести у багажной ленты.

Фото: Почти весь "потерянный" багаж возвращают пассажирам в течении двух дней (unsplash.com/markus-winkle)

Для пассажиров, которые боятся потерять багаж, стоит знать, что около 85% потерянного багажа находят и доставляют в течение двух дней. Это данные исследования, проведенного Ассоциацией европейских авиалиний. Так что, скорее всего, пассажир получит свою сумку через день или два.

В 46% случаев багаж был потерян из-за неправильного обращения. Например, со стыковкой 90 минут и меньше пассажир успевает на рейс, а багаж – нет (если багаж не перегружается автоматически).

"Если вы быстро подали заявку и чемодан найден сразу, вы получите свой багаж всего за несколько часов. В других случаях его находят уже через несколько дней или даже недель", - советуют в статье.

Есть много других причин, по которым багаж "теряется": бирки могли оторваться, багаж мог быть отправлен не в ту страну или украден кем-то в аэропорту.

Фото: Багаж может потеряться, если бирка со штрих-кодом оторвалась (unsplash.com/dimitri-karastelev)

Только в 7% случаев найти багаж не удается. Чемодан считается потерянным только через 14 или 21 день, в зависимости от авиакомпании. Тогда его могут отправить на аукцион.

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