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Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекати

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Понеділок 13 грудня 2021 13:40
Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекати Фото: Багаж в аеропорту (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Першими завантажують найважчі валізи, останніми - з крихким вмістом

У подорожах літаком туристи стикаються з деякими незручностями, пов'язаними з додатковим часом, який доводиться провести в аеропорту. Якщо до вильоту він зайнятий реєстрацією і паспортним контролем, то після прильоту нерідко доводиться довго чекати свій багаж на стрічці.

Чому розвантаження багажу не може бути швидким і як насправді подорожують валізи в літаку – в матеріалі РБК-Україна.

Роботу вантажника багажу показали в Tiktok

Коли туристи уявляють свої сумки й валізи в аеропорту, які рухаються зі швидкістю равлика - вони праві, пише The Sun Online Travel. Видання опублікувало відео вантажника, який виймає багаж з відділення літака і перекладає його на рухому стрічку. Працівник ділиться моментами своєї роботи в Tiktok під ніком Dj Sugue.

У відео видно, як вантажник стоїть в тісному багажному відсіку на колінах, вручну витягує валізи, багато з яких важать до 23 кілограмів за нормами авіакомпаній, і перекладає їх на портативну рухому стрічку.

Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекатиФото: Розвантаження валіз із літака (РБК-Україна/Віталій Носач)

Швидкість роботи вантажника - 17 сумок на хвилину. З урахуванням того, що літаки перевозять кілька сотень пасажирів за рейс, не дивно, що розвантаження займає чимало часу. Адже це тільки перший етап "приземлення багажу" - потім його завантажать в інший транспорт і перевезуть в будівлю аеропорту.

У коментарях користувачі написали, що розвантаження багажу вручну – фізично важка робота, яка викликає повагу.

В інших відео вантажник показує, як він завантажує валізи в літак - він складає їх одну на іншу в кілька "поверхів", повністю заповнюючи простір відсіку. Тому довезти вироби, що мнуться або крихкі, всередині валізи неушкодженими шансів небагато – вміст нижніх сумок спресовується під вагою верхніх.

Раніше видання радило туристам, як "схитрувати" і отримати свій багаж на стрічці в аеропорту раніше за інших пасажирів. Для цього необхідно наклеїти на валізу або сумку наклейку "Fragile" ("Обережно, крихке"). Такий багаж при вильоті буде завантажений в багажний відсік останнім, а вивантажений першим, отже, є шанс, що він першим потрапить на стрічку видачі в терміналі аеропорту.

Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекатиФото: Останніми вивантажують великі та важкі валізи (РБК-Україна/Віталій Носач)

За таким же принципом завантажують і розвантажують багаж пасажирів, які здали його серед останніх на стійці реєстрації.

Як багаж подорожує в літаку і як він може загубитися

Мільйони людей літають літаками кожен день і багато хто не знає, який шлях проходять їхні валізи після стійки реєстрації й чи не загубиться їхній багаж. Видання cleverjourney.com описує основні особливості подорожі багажу:

Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекатиФото: Транспортування багажу з літака в термінал (pixabay.com)

  1. Після реєстрації конвеєрна стрічка забирає багаж в автоматизовану систему, яка сканує бирки та сортує валізи до потрібних воріт.
  2. Після реєстрації багаж проходить через сканер для перевірки небезпечних предметів. Якщо таких не виявлено, "зелена" валіза за 5 хвилин потрапляє на багажний візок авіакомпанії. Підозрілий багаж відправляють окремо на інспекцію.
  3. Всі сумки потрапляють e свою спеціальну карусель за допомогою автоматичних сканерів, які сканують штрих-коди на багажних бирках.
  4. Потім валізи забирають із зони зберігання багажу і сортують за пунктами призначення і номерами рейсів. Якщо валіза звалилася зі стрічки або застрягла, спрацьовують датчики. У зоні підготовки багажу сумки сортують і поміщають у візки або контейнери.
  5. Є два способи зберігання багажу в літаку в залежності від типу повітряного судна: сумки вільно завантажуються на підлогу вантажного відсіку на вузькофюзеляжних літаках або суднах малого і середнього розміру. У великогабаритних або широкофюзеляжних літаках багаж зберігається в контейнерах.
  6. Багажні відділення в цілому герметичні. Круглий корпус літака добре витримує тиск. Це означає, що багажне відділення теж знаходиться під тиском. Це дозволяє перевозити тварин, тим більше, що трюми також мають клімат-контроль, ізоляцію, а в деяких навіть є освітлення.
  7. Вага і розмір багажу визначають, коли та де він буде завантажений. Важчі сумки розміщують внизу. Значить, такі будуть вивантажені пізніше, а власникам важких валіз доведеться довше провести біля багажної стрічки.

Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекати

Фото: Майже весь "втрачений" багаж повертають пасажирам протягом двох днів (unsplash.com/markus-winkle)

Для пасажирів, які бояться втратити багаж, варто знати, що близько 85% втраченого багажу знаходять і доставляють протягом двох днів. Це дані дослідження, проведеного Асоціацією європейських авіаліній. Так що, найімовірніше, пасажир отримає свою сумку через день або два.

У 46% випадків багаж був втрачений через неправильне поводження. Наприклад, зі стикуванням 90 хвилин і менше пасажир встигає на рейс, а багаж - ні (якщо багаж не перевантажується автоматично).

"Якщо ви швидко подали заявку і валізу знайдено відразу, ви отримаєте свій багаж всього за кілька годин. В інших випадках його знаходять вже через кілька днів або навіть тижнів", - радять у статті.

Є багато інших причин, чому багаж "втрачається": бирки могли відірватися, багаж міг бути відправлений не в ту країну або вкрадений кимось в аеропорту.

Сімнадцять валіз на хвилину. Туристам розповіли, чому багаж в аеропорту доводиться довго чекатиФото: Багаж може загубитися, якщо бирка зі штрих-кодом відірвалася (unsplash.com/dimitri-karastelev)

Тільки в 7% випадків знайти багаж не вдається. Валіза вважається втраченою тільки через 14 або 21 день, в залежності від авіакомпанії. Тоді її можуть відправити на аукціон.

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