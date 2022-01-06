ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самый высокий уровень с сентября. Туризм в Европе показал быстрое восстановление 

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 14:21
Самый высокий уровень с сентября. Туризм в Европе показал быстрое восстановление  Фото: Туристы планируют поездки в Европу (unsplash.com/ross-parmly)
Автор: Евгения Тугушева

Путешественники стали намного активнее бронировать гостиницы в странах ЕС, отмечают в ETC 

Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенный рост туризма в странах ЕС, пишет SchengenVisaInfo.com.

Туристы чаще бронируют отели для путешествий в Европу.

По словам Эдуардо Сантандера, генерального директора и исполнительного директора ETC, интерес потребителей к проживанию в отелях или на курортах подскочил на 13 процентов, достигнув самого высокого уровня с сентября 2020 года.

Кроме того, 25 процентов отдают предпочтение независимым отелям. В Европе на 10,5 процентов увеличился спрос на проживание в гостиницах в апреле, мае и юне.

"В течение 2021 года в Европе краткосрочная аренда восстановились до (всего 33%) от уровня 2019 года и теперь уступают Северной Америке, что делает ее вторым регионом с точки зрения восстановления региона в мире", - сказал Сантандер.

Кроме того, по результатам ежеквартального отчета, которыми поделился генеральный директор ETC, более двух третей европейцев планировали совершить поездку в свои страны или за границу в течение последнего квартала 2021 года, включая последние три месяца года или в первые месяцы 2022 года.

Самый высокий уровень с сентября. Туризм в Европе показал быстрое восстановление

Фото: Рост туризма в странах ЕС (unsplash.com/michał-parzuchowski)

Туристы планируют выезд за границу в Польшу (73 процента), Испанию (72 процента), Италию (68,3 процента), Нидерланды (68,2 процента) и Германию (67,5 процента).

В 2021 году эти показатели по Европе были низкими, поскольку более чем на половине рынков наблюдалось снижение до 74 процентов от допандемического уровня.

Кроме того, он отметил, что Греция была первой страной, которая открыла свою границу для туристов, что привело к значительному восстановлению туризма - в целом отели в Греции достигли пропускной способности всего на 19 процентов ниже, чем в 2019 году.

Несколько других европейских рынков сообщили об увеличении числа туристов, включая Хорватию, Черногорию, Люксембург и Монако.

"Хорватия смогла продлить свои выдающиеся результаты в межсезонье, приняв 1,9 миллиона туристов в сентябре", - сказал Сантандер.

Тем не менее в остальной Европе количество туристов, существенно сократилось, и Чехия находится в самом конце рейтинга. На эти перспективы роста путешествий в Чехию повлияли строгие ограничения COVID-19 в первой половине года.

В 2021 году также испытала сокращение числа прибывающих туристов Финляндия.

Напомним, ранее мы писали, что в странах ЕС призывают путешествовать на поездах вместо самолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа
Отдых в Украине
Мнения
Владимир Жерновой
Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы
Владимир Жерновой
бизнес-коуч и психолог
Антон Тараненко
Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Марьяна Олеськив
Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире
Марьяна Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма
Алексей Бурчевский
Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Все мнения