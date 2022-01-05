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Экологичный тренд. В странах ЕС призывают путешествовать на поездах вместо самолетов

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Среда 05 января 2022 18:15
Экологичный тренд. В странах ЕС призывают путешествовать на поездах вместо самолетов Фото: Дания сократит выбросы углерода от самолетов к 2030 году (unsplash.com/jakob-rosen)
Автор: Катерина Гончарова

Дания - в числе первых государств ЕС, решивших сократить выбросы углерода к 2030 году

Датское правительство в ближайшем десятилетии намерено сделать возможными полностью экологичные полеты на самолетах, чтобы сократить выбросы углерода в стране, передает SchengenVisaInfo.com.

По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, решение будет распространяться на все внутренние маршруты и рейсы.

"Будет сложно? Да. Можно ли это сделать? Думаю, да. Мы уже это делаем. Талантливые исследователи и компании работают над решениями. Если нам это удастся, это будет зеленый прорыв. Не только для Дании, но и для всего мира", - заявила премьер-министр Дании во время своего новогоднего выступления.

К слову, путешественники уже теперь могут проверить, какие полеты и самолеты не являются экологически безопасными: Google запускает функцию проверки выбросов углерода – это указано при поиске авиабилетов.

Дания стремится сократить общие выбросы углерода на 70% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года, а также хочет "взять на себя инициативу и еще больше поднять планку" в этом тренде по сравнению с другими странами.

Поезда вместо самолетов. Где пересматривают политику в отношении рейсов

Во время саммита ACI Europe Aviation Sustainability Summit в прошлом году представители многих международных аэропортов подтвердили свою позицию по смягчению последствий климатических изменений и достижению нулевого чистого выброса CO2 к 2050 году.

В администрациях нескольких аэропортов в ЕС пообещали бороться с изменением климата, достигнув желаемой цели по снижению выбросов углерода к 2030 году. О таких планах заявили три аэропорта в Ницце, Франции, аэропорт Рима, аэропорт Амстердама Схипхол, Копенгаген, Эйндховен и аэропорты Люксембурга.

К 2030 году аэропорты в аэропортах Норвегии и Швеции также намерены снизить выбросы углерода. Кроме того, один из ведущих авиаперевозчиков Finnair ранее объявил, что заменит свои кратчайшие маршруты автобусами, чтобы популяризировать экологически чистые путешествия.

Экологичный тренд. В странах ЕС призывают путешествовать на поездах вместо самолетов

Фото: В администрациях нескольких аэропортов в ЕС пообещали бороться с изменением климата и снижение выбросов углерода до 2030 года (unsplash.com/philip-myrtorp)

Флагманская авиакомпания Нидерландов, KLM, ранее заменила некоторые из своих рейсов в Брюссель из Схипхола на поезда.

Во Франции запретили авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы в случаях, если доступен альтернативный маршрут на поезде или если время в пути между внутренними пунктами назначения - меньше двух с половиной часов на поезде.

Правительство Бельгии приняло аналогичный подход к ограничениям. Там ввели налоговые сборы для ближнемагистральных рейсов, согласно которым путешественники, направляющиеся в пункты назначения с протяженностью менее 500 километров, должны платить авиационный сбор в размере от 4 до 6 евро. В частности, это касается путешественников, которые направлялись в Лондон, Амстердам, Гамбург и Штутгарт, Париж, Страсбург и Базель.

Напомним, ранее мы писали, почему туристы в разных странах отказываются от авиаперелетов.

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