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Найвищий рівень із вересня. Туризм у Європі швидко відновлюється

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Четвер 06 січня 2022 14:21
Найвищий рівень із вересня. Туризм у Європі швидко відновлюється Фото: Туристи планують поїздки до Європи (unsplash.com/ross-parmly)
Автор: Євгенія Тугушева

Мандрівники стали набагато активніше бронювати готелі у країнах ЄС, зазначають у ETC.

Європейська рада з подорожей прогнозує поступове зростання туризму в країнах ЄС, пише SchengenVisaInfo.com.

Туристи найчастіше бронюють готелі для подорожей до Європи.

За словами Едуардо Сантандера, генерального директора та виконавчого директора ETC, інтерес споживачів до проживання в готелях або на курортах підскочив на 13 відсотків, досягнувши найвищого рівня з вересня 2020 року.

Крім того, 25 відсотків віддають перевагу незалежним готелям. У Європі на 10,5 відсотків збільшився попит на проживання у готелях у квітні, травні та юні.

"Протягом 2021 року в Європі короткострокова оренда відновилася до (всього 33%) від рівня 2019 року і тепер поступається Північній Америці, що робить її другим регіоном з точки зору відновлення регіону у світі", - сказав Сантандер.

Крім того, за результатами щоквартального звіту, якими поділився генеральний директор ETC, понад дві третини європейців планували здійснити поїздку до своїх країн або за кордон протягом останнього кварталу 2021 року, включаючи останні три місяці року або в перші місяці 2022 року.

Найвищий рівень із вересня. Туризм у Європі швидко відновлюється

Фото: Зростання туризму в країнах ЄС (unsplash.com/michał-parzuchowski)

Туристи планують виїзд за кордон до Польщі (73%), Іспанії (72%), Італії (68,3%), Нідерландів (68,2%) та Німеччини (67,5%).

У 2021 році ці показники по Європі були низькими, оскільки більш ніж на половині ринків спостерігалося зниження до 74 відсотків допандемічного рівня.

Крім того, він зазначив, що Греція була першою країною, яка відкрила свій кордон для туристів, що призвело до значного відновлення туризму - загалом готелі в Греції досягли пропускної спроможності лише на 19 відсотків нижче, ніж у 2019 році.

Декілька інших європейських ринків повідомили про збільшення кількості туристів, включаючи Хорватію, Чорногорію, Люксембург та Монако.

"Хорватія змогла продовжити свої визначні результати у міжсезоння, прийнявши 1,9 мільйона туристів у вересні", - сказав Сантандер.

Проте в решті Європи кількість туристів суттєво скоротилася, і Чехія знаходиться в самому кінці рейтингу. На ці перспективи зростання подорожей до Чехії вплинули суворі обмеження COVID-19 у першій половині року.

У 2021 році також зазнала скорочення кількості туристів, що прибувають, Фінляндія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у країнах ЄС закликають подорожувати потягами замість літаків.

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