Самый бюджетный вариант: стало известно, как дешевле отдохнуть за рубежом

Как не переплатить при покупке пакетного тура

Отпуск за рубежом в зимнее время – прекрасная возможность разнообразить обстановку и отдохнуть от непогоды и рабочей рутины. Как поехать за рубеж дешевле, но при этом без лишних проблем?

Значительно дешевле ехать на отдых с попутчиком, говорит РБК-Украина киевлянка Татьяна Мельниченко.

"Я – из тех туристов, которые редко выбирают исключительно пляжный отдых. Если еду в курортную страну, то обязательно исследую окрестности. Обычно всегда совмещаю пакетный отдых с активными поездками по региону. Для таких поездок обычно ищу попутчиков – друзей, кого-то из семьи. Так значительно дешевле", - рассказывает туристка.

Но она добавляет: такой лайфхак не всегда работает в случаях, если вы – самостоятельный турист, который сам составляет маршрут, сам покупает билеты на самолет и так далее.

Фото: Как поехать в отпуск дешевле? (booking.com)

"Поиск попутчиков – хороший вариант именно для покупки путевок у турагентства. Но я бы крайне не советовала искать попутчиков на сторонних сайтах, даже на профильных. Ведь узнать, какой человек с вами едет, можно уже только в поездке. Тогда может возникнуть существенный "минус": вы жертвуете приватностью, а человек может оказаться совсем не таким, каким вы его представляли. Поэтому я бы ездила только с проверенными людьми - с семьей или близкими друзьями", - отмечает она.

"Оптом дешевле": разбираемся на примере туров

Пакетный отдых на одного всегда самый невыгодный в отношении цены, которую оплачивает турист, отмечает в разговоре с РБК-Украина руководитель турагентства DIO TRAVEL Дмитрий Волков.

"Вы платите обычно около 70% от стоимости тура на двоих", - поясняет он.

Эксперт приводит примеры туров, на которых заметна существенная экономия при оплате за нескольких людей вместо одного.

Фото: Когда происходит переплата при покупке пакетного тура? (booking.com)

"Например, возьмем наш "топ" продаж в Египте, отель Reef Oasis Beach 5*. Тур с вылетом 26 февраля на 7ночей на двоих тур стоит 33 191 грн (с человека - 16 595грн). Если же лететь самому, то стоимость тура – уже 22 173 грн. Как видим, переплата в этом конкретном случае составляет 5 578грн, или нужно платить 67% от цены на двоих)", - говорит он.

Поэтому есть смысл искать попутчика, если вы готовы пожертвовать приватностью во время поездки, добавляет Дмитрий Волков.

"А еще больше ценовая разница будет при бронировании, скажем, виллы на 6-10человек. Так что очень часто все же "оптом дешевле", - поясняет он.

Напомним, ранее мы писали, что туры в Египет могут существенно подорожать.

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