Найбільш бюджетний варіант: стало відомо, як дешевше відпочити за кордоном

Як не переплатити при купівлі пакетного туру

Відпустка за кордоном в зимовий час – прекрасна можливість урізноманітнити обстановку й відпочити від негоди та робочої рутини. Як поїхати за кордон дешевше, але при цьому без зайвих проблем?

Значно дешевше їхати на відпочинок з попутником, говорить РБК-Україна киянка Тетяна Мельниченко.

"Я – з тих туристів, які рідко обирають виключно пляжний відпочинок. Якщо їду в курортну країну, то обов'язково досліджую околиці. Зазвичай завжди поєдную пакетний відпочинок з активними поїздками регіоном. Для таких поїздок зазвичай шукаю попутників – друзів, когось з родини. Так значно дешевше", - розповідає туристка.

Але вона додає: такий лайфхак не завжди працює у випадках, якщо ви – самостійний турист, який сам складає маршрут, сам купує квитки на літак, тощо.

Фото: Як поїхати у відпустку дешевше? (booking.com)

"Пошук попутників – хороший варіант саме для придбання путівок у турагентства. Але я б не радила шукати попутників на сторонніх сайтах, навіть на профільних. Адже дізнатися, яка людина з вами їде, можна вже тільки в поїздці. Тоді може виникнути істотний "мінус": ви жертвуєте приватністю, а людина може виявитися зовсім не таким, яким ви його уявляли. Тому я б їздила тільки з перевіреними людьми - з родиною чи близькими друзями", - зазначає вона.

"Оптом дешевше": розбираємося на прикладі турів

Пакетний відпочинок на одного завжди найбільш невигідний щодо ціни, яку сплачує турист, зазначає у розмові з РБК-Україна керівник турагентства DIO TRAVEL Дмитро Волков.

"Ви платите зазвичай близько 70% від вартості туру на двох", - пояснює він.

Експерт наводить приклади турів, на яких помітна істотна економія при оплаті за кількох людей замість одного.

Фото: Коли відбувається переплата при купівлі пакетного туру? (booking.com)

"Наприклад, візьмемо наш "топ" продажів у Єгипті, готель Reef Oasis Beach 5*. Тур з вильотом 26 лютого на 7 ночей на двох тур коштує 33 191 грн (з людини - 16 595 грн). Якщо ж летіти самому, то вартість туру – вже 22 173 грн. Як бачимо, переплата в цьому конкретному випадку становить 5 578 грн, або потрібно платити 67% від ціни на двох", - зазначає він.

Тому є сенс шукати попутника, якщо ви готові пожертвувати приватністю під час поїздки, додає Дмитро Волков.

"А ще більше цінова різниця буде при бронюванні, скажімо, вілли на 6-10 осіб. Так що дуже часто все ж "оптом дешевше", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тури в Єгипет можуть суттєво подорожчати.

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