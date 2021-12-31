Самые популярные направления 2021 года для путешествий: какие страны выбрали украинцы

Первое место в списке заняла Турция
Эксперты компании Аviasales определили самые популярные направления среди украинцев в 2021 году. Об этом рассказали в комментарии РБК-Украина в компании.
Сообщается, что лидером среди украинцев по поиску перелетов стала Турция. В страну было осуществлено больше всего бронирований авиабилетов весной – 24%. Вторую строчку заняла Польша, а на третьем месте расположилась Грузия.
Рейтинг был создан на основе анализа бронирования и запросов поиска авиабилетов в течение 2021 года.
Турция;
Польша;
Грузия.
В компании также назвали менее популярные направления. Среди них – страны Африки. Украинцы меньше всего интересовались билетами в Конго, Анголу, Зимбабве, Мавританию.
Низкий интерес украинцев к этим направлениям определяется стоимостью билета, считают в компании.
"Например, на 1 марта 2022 года цены стартуют от 14800 грн в одну сторону. К тому же путешественник проведет более 24 часов с минимум двумя пересадками в Стамбуле, Каире или Аддис-Абебе", – объяснили в Aviasales.
Фото: Лидером среди украинцев по поиску перелетов стала Турция (unsplash.com/engin-yapici)
Также минимальным спросом пользовались такие направления как Босния и Герцеговина, Косово, Непал и Бангладеш.
Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.
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