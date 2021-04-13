Самое важное для туриста. Без чего нельзя обойтись в Каппадокии

7 вещей, без которых в Каппадокию нельзя

Отдых в Турции для многих туристов не представляется возможным без посещения одной из самых популярных локаций этой страны - Каппадокии. Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться полетом на воздушном шаре и красотой восхода солнца на высоте в семьсот метров над землей.

После поездки в Каппадокию я составила свой список рекомендованных вещей, с которыми ваша поездка будет более комфортной.

Удобная обувь

Каблуки и шпильки я рекомендую приберечь к лету. В пятизвездочных отелях Турции они вам пригодятся. Но вот для посещения Каппадокии я рекомендую взять самую удобную обувь на плоской подошве. В идеале - с протектором. Далее расскажу, почему так стоит сделать.

Фото: Каппадокия - живописный исторический регион на юго-востоке Малой Азии на территории современной Турции (Марина Казакова)

Теплые вещи

Каппадокия - горная местность, и после захода солнца здесь становится прохладно. Поэтому куртка, кардиган или свитер лишним - все это не будет. В здешнем регионе бывает резкий перепад температур. Например, в апреле утром было +2 градуса, а днем - 24 градуса тепла.

Фото: Живописная Каппадокия (Марина Казакова)

Также вам понадобятся теплые вещи, если собираетесь летать на шарах. Ведь полеты осуществляются ранним утром и на высоте. Поэтому, собираясь в тур, возьмите что-то из теплой одежды, и не забудьте положить эти вещи в чемодан перед рейсом.

Солнцезащитный крем

Каппадокия расположена на высоте 1400 метров над уровнем моря, поэтому солнце здесь активное.

Фото: Большинство городов Каппадокии упоминаются еще в источниках античности (Марина Казакова)

Средство от ожогов

Ну а тем, кто вдруг забыл взять с собой в поездку солнцезащитный крем, может понадобиться средство от ожогов на основе пантенола.

Power bank

Каппадокия - настоящий рай для любителей делать фото и видео. Буквально на каждом шагу хочется остановиться и сделать кадр. И чтоб к вечеру не только наблюдать за закатами и запоминать их, но и снять на телефон, обязательно возьмите с собой power bank - портативную зарядку для телефона.

Фото: Особенность региона - "каменные столбы" - останцы в виде каменных "грибов" и "столбов" причудливых форм и очертаний (Марина Казакова)

Одежда для фотосессий

Женщинам рекомендую запечатлеть момент поездки в Каппадокию в фотосессии. Идеально, если вы будете в платье. На фоне каппадокийских пейзажей вы будете неотразимы. Эти фото украсят сервант вашей бабушки и "взорвут" ленту соцсетей.

Медицинская страховка

Каппадокия - регион скалистый, и в долинах нет асфальтированных троп. Есть обычная проселочная тропа, которая после дождя превращается в обычное деревенское болото.

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Поэтому есть риск (особенно в неудобной обуви) падений и ушибов. И медстраховка в данном случае будет крайне уместна.

Фото: Главная "изюминка" среди всех развлечений для туристов в Каппадокии - полеты на воздушном шаре (Марина Казакова)

Если вы еще не были в Каппадокии, то рекомендую ее непременно посетить. Тем более, сейчас самые низкие цены, и украинским туристам доступен прямой перелет в Невшехир - "столицу" Каппадокии.

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