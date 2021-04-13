Найважливіше для туриста. Без чого не можна обійтися в Каппадокії

7 речей, без яких в Каппадокію не можна

Відпочинок у Туреччині для багатьох туристів не уявляється туристам без відвідування однієї з найпопулярніших локацій цієї країни - Каппадокії. Мільйони туристів щороку приїжджають сюди, щоб насолодитися польотом на повітряній кулі та красою сходу сонця на висоті сімсот метрів над землею.

Після поїздки в Каппадокію я склала свій список рекомендованих речей, з якими ваша поїздка буде більш комфортною.

Зручне взуття

Підбори й шпильки я рекомендую приберегти до літа. У п'ятизіркових готелях Туреччини вони вам знадобляться. Але от для відвідування Каппадокії я рекомендую взяти найбільш зручне взуття на пласкій підошві. В ідеалі - з протектором. Далі розповім, чому так варто зробити.

Фото: Каппадокія - мальовничий історичний регіон на південному сході Малої Азії на території сучасної Туреччини (Марина Казакова)

Теплі речі

Каппадокія - гірська місцевість, і після заходу сонця тут стає прохолодно. Тому куртка, кардиган або светр - все це зайвим не буде. У тутешньому регіоні буває різкий перепад температур. Наприклад, у квітні зранку було +2 градуси, а вдень - 24 градуси тепла.

Фото: Мальовнича Каппадокія (Марина Казакова)

Також вам знадобляться теплі речі, якщо збираєтесь літати на кулях. Адже польоти здійснюються рано вранці й на висоті. Тому, збираючись в тур, візьміть щось із теплого одягу, і не забудьте покласти ці речі до валізи перед рейсом.

Сонцезахисний крем

Каппадокія розташована на висоті 1400 метрів над рівнем моря, тому сонце тут активне.

Фото: Більшість міст Каппадокії згадуються ще у джерелах античності (Марина Казакова)

Засіб від опіків

Ну а тим, хто раптом забув взяти з собою в поїздку сонцезахисний крем, може знадобитися засіб від опіків на основі пантенолу.

Power bank

Каппадокія - справжній рай для любителів робити фото і відео. Буквально на кожному кроці хочеться зупинитися і зробити кадр. І щоб до вечора не тільки спостерігати за заходами й запам'ятовувати їх, але й зняти на телефон, обов'язково візьміть з собою power bank - портативну зарядку для телефону.

Фото: Особливість регіону - "кам'яні стовпи" - останці у вигляді кам'яних "грибів" і "стовпів" химерних форм і обрисів (Марина Казакова)

Одяг для фотосесій

Жінкам рекомендую зафіксувати момент поїздки в Каппадокію у фотосесії. Ідеально, якщо ви будете в сукні. На тлі каппадокійських пейзажів ви будете незрівнянні. Ці фото прикрасять сервант вашої бабусі й "підірвуть" стрічку соцмереж.

Медична страховка

Каппадокія - регіон скелястий, та в долинах немає асфальтованих стежок. Є звичайна сільська стежка, яка після дощу перетворюється на звичайне сільське болото.

Тому є ризик (особливо в незручному взутті) падінь та ударів. І медстраховка в такому випадку буде дуже доречна.

Фото: Головна "родзинка" серед усіх розваг для туристів в Каппадокії - польоти на повітряній кулі (Марина Казакова)

Якщо ви ще не були в Каппадокії, то рекомендую її неодмінно відвідати. Тим більше, зараз найнижчі ціни, і українським туристам доступний прямий переліт в Невшехір - "столицю" Каппадокії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особливості поїздки в "іншу" Туреччини на кордоні з Сирією.

Також у Туреччині поділилися планами на новий туристичний сезон і відзначили, що чекають утричі більше українців, ніж торік.