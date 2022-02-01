Самое популярное направление. Туристы назвали лучшую страну для путешествий в 2022 году

Туристы со всего мира охотно планируют путешествия в разные страны ЕС в 2022 году, сообщает Schengenvisainfo.com со ссылкой на Европейский совет по путешествиям.

Согласно опросу, проведенному властями, 63% бразильцев и 45% американцев заявили, что хотят посетить ЕС в 2022-м. 57% китайских респондентов заявили, что посетят союз до конца года.

В тчете также показано, что путешествовать в Европу собирается больше туристов из более молодой возрастной категории. Так, больше путешествовать в 2022 году будут те, кому 18-34 и 35-49 лет, чем те, кому 50 и больше.

"Стремление к дальним поездкам в 2022 году сильнее среди более состоятельных путешественников, и эта тенденция более заметна среди состоятельных респондентов в США, России и Китая. Между тем, в Бразилии доход менее важен, и люди со средним и высоким доходом одинаково относятся к поездкам подальше от дома", — говорится в отчете.

Уровень вакцинации в странах остается основным фактором, определяющим, хотят ли иностранные путешественники посетить ЕС. Об этом заявили 29% респондентов. Также влияет знание того, что страна эффективно справляется с пандемией и что медицинские протоколы безопасны в местах отдыха в этих странах (по 28%).

Фото: Самое популярное направление у туристов для путешествия 2022 года – Франция (unsplash.com/rodrigo-kugnharski)

Для американских респондентов основной причиной поездки является эффективность страны в управлении ситуациями с COVID-19 (25%), далее идет вакцинация (24%), упрощенные ограничения на поездки (23%) и гибкая отмена правил карантина (22%).

Какие направления в Европе выбирают туристы

Наиболее предпочтительным направлением для посещения иностранными респондентами — Франция. Кроме того, более половины каждой группы респондентов предпочли столицы вместо небольших городов.

Респонденты из Бразилии заявили, что хотят посетить крупные города, а их основные направления в ЕС включают Португалию (47%), Францию ​​(41%), Италию (33%), Испанию (25%) и Германии (19%).

Наиболее предпочтительными направлениями для канадских путешественников в 2022 году стали Франция (32%), Италия (26%) и Германия (19%).

Жители Китая и Японии назвали практически одинаковые страны — Франция (55%), Германия (34%), Дания и Италия (31%).

Американские респонденты также предпочитают посетить Францию ​​для поездки в ЕС в 2022 году, как заявили 36%, за ними следуют Италия (30%), Испания (21%) и Германия (19%).

Напомним, ранее мы писали, в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий в 2022 году.

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