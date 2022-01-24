Продуктивный сезон: в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий к весне 2022 года

Туристы активно бронируют перелеты на весну и лето. В WTTC назвали популярное направление и озвучили прогнозы на 2022 год

Во Всемирном совете по путешествиям и туризму прогнозируют продуктивный летний сезон, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно их данным, количество предварительных броней поездок внутри Европы увеличилось более чем на 250%, а число летних бронировок превысило уровень 2021 года на 80%.

Согласно пресс-релизу, выпущенному WTTC, внутриевропейские бронирования рейсов на пасхальные праздники и летний сезон превзошли прошлогодние показатели.

Президент WTTC Джулия Симпсон отметила положительную тенденцию того, как восстанавливаются поездки в Европе, а также выразила обеспокоенность в связи с ограничениями на поездки, введенными правительствами стран.

"Проблемы возникают, когда правительства реагируют ограничениями на поездки. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что закрытие границ бессмысленно, когда "Омикрон" уже широко распространен в обществе. Это только наносит ущерб экономике и средствам к существованию", — заявила генеральный директор Симпсон.

Она призвала правительства снизить ограничения на поездки и позволить полностью вакцинированным путешественникам свободно передвигаться без прохождения тестирования или других требований.

Согласно данным бронирования, ожидается, что внутриевропейские поездки на время Пасхи и летом 2022 года будут относительно хорошими, достигнув допандемического уровня на 38 и 45% соответственно.

Кроме этого, в первом квартале 2022 года число бронирований внутриевропейских поездок увеличилось на 275 %, а самые последние данные показывают, что число международных прибытий в пункты назначения по всему ЕС увеличится более чем на 280% по сравнению с предыдущим годом в этом периоде.

Какое направление станет самым популярным

Ожидается, что Испания станет самым популярным направлением для путешественников из других государств-членов ЕС, поскольку количество прибытий в Испанию в первом квартале 2022 года в настоящее время выросло на 320%. За ней следует Турция.

Кроме того, глобальный сектор путешествий и туризма принес экономике почти 8,1 трлн евро и обеспечил 10,6% всех рабочих мест (334 млн человек).

Фото: Испания станет самым популярным направлением для путешественников

(unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

В WTTC ранее сообщали, что в 2020 году из-за пандемии было потеряно почти 62 миллиона рабочих мест. Таким образом, вклад сектора в мировой ВВП сократился на 3,9 триллиона евро.

Кроме того, организация путешествий показала, что около 202 000 человек, работающих в секторе путешествий и туризма в Испании, потеряли работу в 2021 году из-за пандемии COVID-19, что составляет сокращение прямой занятости в этом секторе на 19,5%.

"Это означает, что одна из 11 вакансий в отрасли осталась незаполненной из-за нехватки работников. Более того, в 2022 году без работы останутся в среднем 16 000 человек", — пишет издание.

Напомним, мы сообщали, как в ЕС планируют изменить правила путешествий.