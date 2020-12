Сафари и пляжи: экзотическая страна отменила карантин для украинских туристов

Фото: Отдых в Кении (pixabay.com)

В Кению запускают чартер из Украины

Еще одна солнечная страна стала доступной для отдыха украинцев в зимние месяцы – отдохнуть можно в экзотической Африке. С 11 декабря Кения включила Украину в список стран, туристы из которых освобождены от прохождения двухнедельного карантина.

Информация об этом размещена на сайте Администрации аэропортов Кении. Всего в список стран, которые могут отдохнуть в африканской стране без прохождения обязательной 14-дневной изоляции вошло 189 государств.

Что нужно знать туристам

В апреле из Украины в Кению полетит чартер новой авиакомпании Bees Airline. Так Кения станет второй после Танзании восточноафриканской страной, куда украинцы смогут долететь без пересадок.

Про новое направление рассказал почетный консул Украины в Кении Алексей Серков изданию Turprofi.com.ua.

"Прямых чартеров в Момбасу из Украины никогда не ставили. Если мне не изменяет память, несколько лет назад была совмещенная чартерная программа Занзибар — Момбаса, но это немного другое", - говорит дипломат.

Фото: Сафари в Кении (pixabay.com)

Об обновленных правилах въезда в Кению сообщил туроператор "Центр" на своей странице в Facebook.

- С 1 января 2021 года обязательным является оформление визы онлайн (50 долларов).

- Для транзитных пассажиров также необходим тест на коронавирус.

- Для въезда в Кению нужен ПЦР-тест, сделанный за 96 часов до прибытия в страну.

- До 4 января 2021 года продолжает действовать комендантский час и правило ношения масок.

В случае появления симптомов туристам придется отправиться на самоизоляцию за свой счет.

Фото: Пляжи в Кении (pixabay.com)

Чем привлекальна Кения для туристов

Туристы из европейских стран и США едут в Кению за африканской экзотикой – это и фотосафари на животных саванны, и пляжный отдых на берегу Индийского океана, и экскурсии к местным племенам – масаи.

На пляжи с пальмами и бирюзовой водой стоит ехать на южное побережье страны – там большие возможности для спокойного отдыха. На северном побережье больше возможностей для активного отдыха и экскурсий.

"Можно сидеть на пляже, а если надоело – 5 минут на такси и ты уже на шоппинге, экскурсиях: Мамбо Вилледж – крокодиловая ферма, Хилла парк – дендро/зоопарк без вольеров, Форт Иисуса – древняя крепость, Суахили-базар со специями, Масай-маркет с сувенирами", - описывает отдых Алексей Серков.

Эксперт также советует посетить сафари в национальном парке Цаво, город Малинди, напоминающий Италию, а также попробовать глубоководную рыбалку на Ватаму.

Фото: Изобилие фруктов в Кении (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Кении

Если направление станет массовым благодаря прямым перелетам, то и отдых в Кении станет более доступным для украинских туристов, отмечает консул.

"Сейчас Кения пользуется спросом у путешественников с бюджетом от 50 000 гривен. Хотелось бы открыть эту страну массовому туристу. Десятилетиями существуют программы из Восточной и Западной Европы по цене за тур от 500 евро", - рассказывает дипломат.

Пока же Кения рассматривается как страна для индивидуального и группового туризма, но не для массового.

"Это страна не для туристов, а для путешественников, кому интересно сафари. Такой тур – недешевое удовольствие. В составе группы с ночевкой в общей палатке отдых обходится от 150 долларов в день", - отмечают туристы, побывавшие в Кении, на туристических форумах.

Если заказывать хороший отель и сафари как индивидуальную экскурсию, отдых обойдется в разы дороже.

Фото: Представители местных племен (pixabay.com)

Путешественники отмечают, что в других странах пляжный отдых лучше за счет развитой инфраструктуры. Также в африканской стране местные жители норовят обмануть туристов касательно цен.

К слову, групповые туры в Кению из Киева можно найти по цене от 3493 долларов за 13 ночей с экскурсионной программой у туристической компании My name is travel.

У туроператора TPG тур семейное сафари в Кению на 10 дней стоит от 2585 долларов за человека при двухместном размещении с авиаперелетом и экскурсиями.

