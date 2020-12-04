Отпуск на Новый год: цены на туры и главные страны для зимнего отдыха украинцев

Фото: Отдых на курорте (pixabay.com)

На Мальдивах, Занзибаре и в Доминикане вырос спрос на туры

Пока одни украинцы говорят о возможном локдауне, другие мечтают о новогоднем отдыхе.

Туристы начали сомневаться, удастся ли осуществить планы, если закроют границы, а туристические компании – не придется ли переносить туры.

По недавней официальной информации, самолеты будут летать даже во время локдауна, а украинцы смогут полететь в те страны, которые разрешат им въезд на тот момент.

Фото: Туристы ждут новогоднего отдыха (pixabay.com)

Небо останется открытым

После заявления министра инфраструктуры Владислава Криклия в эфире одного из телеканалов о том, что весь транспорт, включая авиационный, во время локдауна будет работать, представители туристического бизнеса вздохнули с облегчением.

"Любой транспорт мы не планируем ограничивать. Это артерия для экономики", - сказал министр.

Туристическая отрасль и все желающие полететь на отдых уже месяц ждали этого заявления, отметила в комментарии РБК-Украина Анжелика Малахай, совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба".

"В Европе, несмотря на локдауны, правительство оставляет открытыми границы, и самолеты летают. Мы понимали, что по опыту европейских стран, у которых сейчас все транспортное сообщение работает и рейсы выполняются, и даже добавляют полетную программу, так должно быть и в Украине", - говорит специалист.

По ее словам, это значит, что можно планировать отдых в тех странах, которые принимают украинцев: улететь в тёплые края или на горнолыжные курорты покататься на лыжах.

Представители туристического рынка шутят, что локдаун в Украине лучше всего переждать на экзотическом курорте.

Фото: Отель с видом на Индийский океан (booking.com)

"Рейсы заполняются на три недели вперед"

Доступными направлениями на новый год остаются самые популярные курорты: Турция, Египет, горнолыжные Черногория и Македония. Также – дальние экзотические страны: Мексика, Танзания (остров Занзибар), Доминикана и Мальдивы.

По многим из этих направлений туры забронированы наперед, на некоторых курортах не осталось свободных качественных отелей – из-за наплыва туристов из других стран.

"В Занзибаре очень много отелей уже на 100% заполнены на новогодне-рождественский период. Прямые рейсы в Доминикану заполняются на три недели вперёд. Из-за сочетания "цена-экзотика-океан" это очень популярное направление в этом году. По новогоднему бронированию уже нужно прямо бежать за паспортами", - отмечает руководитель туристической компании.



По ее словам, украинцы интересуются и Мексикой – туда бронируют немало туров на новогодний период. Также несмотря на высокую стоимость отдыха на Мальдивах, это направление становится очень привлекательным для украинцев.

"На Мальдивы доставили ещё три прямых рейса на новогодние даты. Спрос большой, так как направление одно из самых безопасных с эпидемиологической точки зрения, а 5-звездочные отели предлагают скидки до 50% на отдых", - объясняет она.

Фото: Отдых на Мальдивах (booking.com)

Кроме того, специалист рекомендует горнолыжный отдых в Турции как на побережье, так и в горах – на курортах Кейсери и Каппадокии. По ее информации, провести новогодний отпуск на лыжах в Черногории и Македонии обойдется дешевле, чем в Украине.

Сколько стоят новогодние туры

По просьбе РБК-Украина, Анжелика Малахай наводит самые низкие цены на отдых на курортах популярных стран в новогодний период. Стоимость тура указана за двоих и включает перелет.

Турция. В 5* отеле в Белеке – от 39000 грн с вылетом 27 декабря на 7 ночей.

В 5* отеле с завтраками в Кайсери – от 29550 гривен с вылетом 27 декабря на 7 ночей.

Египет. В 4* отеле в Хургаде на 9 ночей – от 29800 грн с вылетом 24 декабря, в 5* отеле в Хургаде на 7 ночей с вылетом 31 декабря – от 27800 гривен.

Мексика. В 5* отеле "все включено" в Акумале на 11 ночей с вылетом 30 декабря – от 156800 гривен.

Мальдивы. В 4* с полным пансионом на 9 дней – от 91690 грн с вылетом 25 декабря, в 5* отеле с завтраками на 8 дней – от 125500 гривен с вылетом 26 декабря.

Доминикана. В 4* отеле на 11 ночей – от 104000 грн с вылетом 25 декабря, в 5* - на 11 ночей – от 122000 грн.

Занзибар. В 3* отеле с завтраками на 7 ночей – от 57250 грн с вылетом 27 декабря, в 4* - от 77730 грн, в 5* с питанием "все включено"- 79680 грн.

Черногория. В 3* гестхаузе в Жабляке на 7 ночей – от 32600 грн с вылетом 29 декабря. В спа-отеле 4* в Колашине с завтраками и ужином на 7 ночей – от 59200 грн с вылетом 29 декабря.

Фото: Отдых в Мексике (pixabay.com)

У туристической компании "Пилигрим" стоимость новогодних туров на курортах популярных стран в 3* отелях можно найти от 12000 гривен за двоих.

В Египте (Хургада) в 3* отеле отдых на 8 ночей обойдется в 17216 грн с вылетом 25 декабря.

В Турции (Каппадокия) в 3* с завтраками на 7 ночей – от 12346 гривен с вылетом 25 декабря.

В Мексике – в 3* без питания на 7 ночей - от 63950 гривен с вылетом 30 декабря.

На Мальдивах – в 3* с завтраками на 7 ночей – от 52262 гривен с вылетом 26 декабря.

В Доминикане – в 4* с завтраками на 9 ночей – от 70859 гривен с вылетом 1 января.

На Занзибаре – в 3* с завтраками на 7 ночей – от 51236 гривен с вылетом 27 декабря.

В Черногории (Жабляк) – в 3* без питания на 7 ночей – от 28800 гривен с вылетом 26 декабря.

Фото: Отдых на Занзибаре (pixabay.com)

В большинстве курортных стран действуют общепринятые карантинные правила: соблюдение дистанции, дезинфекция рук и ношение масок в общественных местах. Украинские туристические компании рекомендуют сдавать тесты в Украине перед поездкой даже в те страны, которые их не требуют у туристов. Так можно обезопасить себя и других туристов на курорте.

Напомним, ранее мы писали, как отдохнуть в Египте без лишних проблем.

Также мы сообщали, что в Египте сняли запрет на популярную услугу.