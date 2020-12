Сафарі і пляжі: екзотична країна скасувала карантин для українських туристів

Фото: Відпочинок в Кенії (pixabay.com)

У Кенію запускають чартер з України

Ще одна сонячна країна стала доступною для відпочинку українців у зимові місяці – відпочити можна в екзотичній Африці. З 11 грудня Кенія включила Україну в перелік країн, туристи з яких звільнені від проходження двотижневого карантину.

Інформація про це розміщена на сайті Адміністрації аеропортів Кенії. Всього в перелік країн, туристи з яких можуть відпочити в африканській країні без проходження обов'язкової 14-денний ізоляції увійшли 189 держав.

Що потрібно знати туристам

У квітні з України до Кенії полетить чартер нової авіакомпанії Bees Airline. Так Кенія стане другою після Танзанії східноафриканської країною, куди українці зможуть долетіти без пересадок.

Про новий напрямок розповів почесний консул України в Кенії Олексій Сєрков виданню Turprofi.com.ua.

"Прямих чартерів в Момбасу з України ніколи не ставили. Якщо мені не зраджує пам'ять, кілька років тому була поєднана чартерна програма Занзібар — Момбаса, але це трохи інше", - каже дипломат.

Фото: Сафарі в Кенії (pixabay.com)

Про оновлені правила в'їзду в Кенії повідомив туроператор "Центр" на своїй сторінці в Facebook.

- З 1 січня 2021 року обов'язковим є оформлення візи онлайн (50 доларів).

- Для транзитних пасажирів також необхідний тест на коронавірус.

- Для в'їзду в Кенію потрібен ПЛР-тест, зроблений за 96 годин до прибуття в країну.

- До 4 січня 2021 року продовжує діяти комендантська година і правило носіння масок.

У разі появи симптомів туристам доведеться вирушити на самоізоляцію за свій рахунок.

Фото: Пляжі в Кенії (pixabay.com)

Чим приваблива Кенія для туристів

Туристи з європейських країн і США їдуть в Кенію за африканською екзотикою – це і фотосафарі тварин савани, і пляжний відпочинок на березі Індійського океану, і екскурсії до місцевих племен – масаїв.

На пляжі з пальмами і бірюзовою водою варто їхати на південне узбережжя країни – там великі можливості для спокійного відпочинку. На північному узбережжі більше можливостей для активного відпочинку та екскурсій.

"Можна сидіти на пляжі, а якщо набридло – 5 хвилин на таксі і ти вже на шопінгу, екскурсіях: Мамбо Вілледж – крокодиляча ферма, Хілла парк – дендро/зоопарк без вольєрів, Форт Ісуса – древня фортеця, Суахілі-базар зі спеціями, Масай-маркет з сувенірами", - описує відпочинок Олексій Сєрков.

Експерт також радить відвідати сафарі в національному парку Цаво, місто Малінді, що нагадує Італію, а також спробувати глибоководну рибалку на Ватаму.

Фото: Різноманіття фруктів в Кенії (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Кенії

Якщо напрямок стане масовим завдяки прямим перельотів, то і відпочинок в Кенії стане більш доступним для українських туристів, зазначає консул.

"Зараз Кенія користується попитом у мандрівників із бюджетом 50 000 гривень. Хотілося б відкрити цю країну масовому туристу. Десятиліттями існують програми зі Східної і Західної Європи за ціною за тур від 500 євро", - розповідає дипломат.

Поки ж Кенія розглядається як країна для індивідуального і групового туризму, але не для масового.

"Це країна не для туристів, а для мандрівників, кому цікаво сафарі. Такий тур – недешеве задоволення. У складі групи з ночівлею в загальному наметі відпочинок коштує від 150 доларів на день", - зазначають туристи, які побували в Кенії, на туристичних форумах.

Якщо замовляти хороший готель і сафарі як індивідуальну екскурсію, відпочинок обійдеться в рази дорожче.

Фото: Представники місцевих племен (pixabay.com)

Мандрівники відзначають, що в інших країнах пляжний відпочинок кращий за рахунок розвиненої інфраструктури. Також в африканській країні місцеві жителі намагаються обдурити туристів щодо цін.

До речі, групові тури до Кенії з Києва можна знайти за ціною від 3493 доларів за 13 ночей з екскурсійною програмою у туристичної компанії My name is travel.

У туроператора TPG тур сімейне сафарі в Кенії на 10 днів коштує від 2585 доларів за особу при двомісному розміщенні з авіаперельотом і екскурсіями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна курортна країна відкрилася для українців.

Також ми розповідали про ціни на тури та головні країни для зимового відпочинку українців.