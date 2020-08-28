Роскошный отдых: сколько стоит отпуск в пятизвездочных отелях в Украине и за рубежом

Что выбрать для отдыха на море – украинские или зарубежные курорты? Пожалуй, каждый, кто отправляется на отдых, не раз задумывался над таким вопросом. Пока еще не закончился сезон купальников и беззаботного отдыха на пляже, РБК-Украина решило сравнить лучшие предложения курортов и посмотреть, что можно получить за более-менее схожие суммы средств за рубежом и в Украине.

Допустим, вы - самостоятельный турист, который планирует свою поездку без помощи турагентства и ищет себе место для комфортного отдыха в сентябре. Какие предложения для вас есть на данный момент?

Для сравнения цен мы искали отели в системе бронирования жилья booking по такому критерию: отель уровня пять звезд, продолжительность отдыха - семь ночей на двоих, условия - с завтраками, без перелета, страховки и тестирования на COVID-19.

Мы сравнили одну неделю проживания в Одессе и на курортах стран, где еще можно понежиться на пляжах под горячим солнцем в этом сезоне. И конечно, куда украинские туристы могут попасть согласно эпидемиологическим правилам въезда.

Сравним одни из лучших отелей по версиям всемирных порталов по поиску жилья booking и tripadvisor. Отели из нашего списка имеют свои спа-центры, бассейны, частные зоны пляжей и бары, располагаются у морского побережья.

Черное море. Украина

Одесса – развитый и насыщенный культурной жизнью украинский курорт на берегу Черного моря. Добраться до города можно на собственном автомобиле, на поезде или самолете. В этом сезоне кроме украинцев на курорте можно было встретить и иностранных туристов, которые могли беспрепятственно пересекать границу с Украиной. За какие средства можно действительно качественно отдохнуть в Одессе?

В клубе-отеле М1 (M1 Club Hotel 5*), который обещает изящный и качественный отдых, неделя проживания на двоих с завтраками в стандартном номере с панорамным видом на море составит 57 650 грн.

Но вот цены за двухместный делюкс с видом на море составляют целых 79 200 грн. Стоимость полулюкса с видом на море - 90 000 грн. Это - почти в два раза выше, чем на некоторых зарубежных курортах. По большому счету сервис тот же, но преподносится клиентам намного дороже.

Фото: Один из отелей Одессы (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Тем временем отель Stella Residence Club 5* у пляжа "Аркадия" и яхт-клуба предлагает проживание в стандартном номере на базе завтраков за 29 076 грн. В то же время цена за полулюкс с террасой - 35 550 грн.

Отель Palace Del Mar в районе Аркадия занимает здание исторического особняка. Имеет сад с 200 видами растений. Есть сауна, тренажерный зал, бассейн. Из террасы открывается вид прямо на море. На завтраки предлагают блюда средиземноморской кухни. Стоимость проживания за семь ночей на двоих составляет 33 880 грн.

Фото: Отдых в Одессе (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Турция и Эгейское море

В противовес одесским курортам – Турция с ее средиземноморским побережьем и суперпредложениями качественного отдыха. Страна имеет роскошный природный ландшафт и длинные береговые линии, которые простираются на сотни километров с севера на юг. Воздух и вода здесь теплые до ноября включительно.

Мы выбрали популярный курорт Бодрум с его активной культурной и ночной жизнью. Днем курорт предлагает большой выбор активного отдыха на воде, есть много исторических мест: древний город, греческий амфитеатр, Замок Святого Петра и другие.

Фото: Один из пятизвездочных отелей в Бодруме, Турция (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Спа-отель Mivara Luxury Resort & Spa 5* на первой линии с частным пляжем и собственным причалом предлагает остановиться в номере стандарт с видом на море с завтраками за 40 873 грн на неделю.

В спа-отеле Hillstone Bodrum Hotel & Spa 5* можно взять делюкс с видом на море всего за 30 655 грн на двоих на неделю.

Добраться до Бодрума можно на самолете с пересадкой в Анкаре или Стамбуле. Также - из аэропорта Измира, куда открыты прямые рейсы из Украины.

Адриатика: Черногория

Курорты этой страны обещают относительно недорогой, но качественный пляжный отдых на живописном побережье Адриатического моря. Основной "изюминкой" региона является природа. Здесь, кроме морского побережья, есть "хрустальные" озера, хвойные леса и целебные источники. Известные курорты страны - Будва и Тиват.

Преимуществом посещения черногорских курортов является наличие здесь множества исторических достопримечательностей, которые находятся неподалеку к пляжным отелям.

Будва раскинулась на побережье живописной бухты, которая с одной стороны ограничена старым городом, а с другой – скалистым полуостровом Завала. Курорт известен ночной жизнью и массой развлечений. Здесь можно остановиться в самом "сердце" событий, а можно отдать предпочтение более тихому отдыху в Тивате, всего в 20 километрах от Будвы.

Фото: Такие условия предлагают в одном из отелей Черногории (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Курорт расположен на западном побережье полуострова Врмац, на склоне небольшого горного массива и имеет современную гавань для супер-яхт Порто-Монтенегро.

Пятизвездочный бутик-отель курорта La Roche с видом на море предлагает двухместный номер с видом на горы за 37 309 грн и двухместный делюкс с видом на море за 50 888 грн с завтраками, включая налоги.

В роскошном отеле в стиле Венецианского Возрождения Regent Porto Montenegro 5* с двумя панорамными бассейнами улучшенный номер будет стоить 68 622 грн на неделю с завтраками.

Добраться до Черногории можно на авто транзитом через другие страны из "желтой зоны" согласно правилам въезда в страну.

Адриатика: Хорватия

Сочетание курортного отдыха с культурным – это курорты Хорватии на Адриатическом море. Самые известные из них - это Пула, Дубровник и Сплит. Последние два имеют невероятную архитектуру, которая просто "дышит" историей. Именно здесь снимался известный на весь мир сериал “Игра Престолов”.

Курорт Пула известен своим амфитеатром — одним из шести крупнейших римских арен в мире, которые сохранились до наших времен. Пляжи Пулы преимущественно скалистые и находятся в уютных бухтах.

Отель Park Plaza Histria Pula 5* на береговой линии, который считается одним из лучших на курорте по версии booking, предлагает двухместный улучшенный номер с видом на море на базе завтраков на неделю за 29 974 грн. У отеля есть большой спа-центр, бассейн с морской водой, теннисные корты.

Фото: Отдых в Хорватии (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Тем временем отель Royal Blue 5* в тихом месте на побережье моря в Дубровнике с панорамным бассейном на крыше предлагает отдых в номере делюкс с видом на море за 46 005 грн с завтраками.

В Хорватии также есть много различных бюджетных предложений для пляжного отдыха, поэтому можно с легкостью найти апартаменты и до 10 000 грн на неделю.

Добраться в страну можно чартерным рейсом, купив билет в одном из турагентств (чартерных билетов в открытых системах бронирования нет) или транзитом на авто, преодолевая гуманитарный транзитный коридор через Венгрию.

Полезный совет: перед въездом в страну можно заранее предоставить свои данные на сайте Министерства внутренних дел Хорватии entercroatia.mup.hr, чтобы избежать очередей на границе.

Черноморская Болгария

Болгарские курорты обычно дешевле соседних средиземноморских. Среди известных курортов страны – Балчик, Золотые Пески, Варна, Святой Влас.

Золотые пески предлагают пляжи с мелким песком в заповедной зоне. Сам курорт небольшой – береговая линия с пляжем занимает всего четыре километра в длину. Здесь расположены сети фешенебельных отелей, некоторые построены даже на минеральных источниках.

Цены в отелях курорта не слишком отличаются от других курортов Болгарии. Также можно арендовать частные квартиры или дома.

Фото: Роскошные морские пейзажи и один из отелей в Болгарии (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Золотые пески привлекают и любителей ночной жизни. Днем можно заниматься серфингом, прыгать с парашютом, плавать на яхтах и весело проводить время в одном из крупнейших аквапарков Европы. Кроме всего, местность богата редкими солями, минеральными водами и серными источниками.

Спа-отель Grifid Encanto Beach Hotel - Wellness & Spa 4* с пейзажным бассейном и панорамной террасой на крыше предлагает размещение в стандартном номере с видом на море с питанием "все включено" по 39 041 грн на двоих на неделю.

Отель International Casino & Tower Suites 5* с пейзажным бассейном предлагает двухместный делюкс за 21 429 грн с завтраками.

Сейчас в страну можно попасть без тестирования на коронавирус. Добраться сюда можно на авто транзитом через Румынию.

Фото: Отдых в Болгарии (скриншот РБК-Украина/booking.com)

Сравнив цены на проживание в украинских и зарубежных курортах, можно сказать, что стоимость отдыха в отелях высокого класса колеблется в примерно в одном и том же диапазоне цен.

Но исключение составляют некоторые отели Одессы: в них цены за схожие услуги бывают очень высокие. Хотя за рубежом порой можно получить сервис не хуже, и это может обойтись чуть ли не в два раза дешевле.

Выбор и разнообразие дополнительных услуг на курортах могут отличаться. Также надо учесть уровень обслуживания, который присущ курортам. На общие впечатления от отдыха также влияет развитие туристической отрасли в стране в целом, наличие исторических достопримечательностей и природы вокруг.

Желаем выбрать лучший вариант и отдохнуть как можно лучше!

Перед самостоятельным посещением той или иной страны в украинском МИД советуют внимательно читать правила въезда на соответствующих порталах и следить за новостями. Например, актуальную информации о правилах пересечения границ можно найти на сайте, специально созданном МИДом. Информацию о путешествии также можно найти на официальном сайте ЕС.

В Государственном агентстве развития туризма Украины сообщают, что после возвращения из отдыха в странах "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома". Прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, ранее мы писали, где украинским туристам можно отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина возобновили популярную услугу.