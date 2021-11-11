Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

Страна отменяет запрет на поездки, открывая двери для вакцинированных путешественников
С 8 ноября в США открыли границы для вакцинированных путешественников из более 30 стран. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и продлился долгие 20 месяцев.
По новым правилам, иностранцы на въезде в страну должны предъявить доказательство о полной вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и оставить свою контактную информацию.
Ключевые моменты
Соединенные Штаты в понедельник, 8 ноября, отменили запрет на поездки в связи с пандемией. Ограничения действовали более полутора лет, а их снятие стало облегчением для индустрии туризма и семей, которые были разделены с начала пандемии.
В международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке пассажиров, прибывших из Лондона рейсом компании British Airways приветствовали аплодисментами и воздушными шарами, пишет CNBC. В честь отмены ограничений на поездки сотрудники лондонского аэропорта Хитроу пронесли по территории здания флаги США и Великобритании.
Некоторые прибывшие в страну бизнес-путешественники заявили изданию, что готовы полностью отказаться от видеозвонков ради личных встреч и работы.
Фото: Как встречали первых путешественников в США (Getty Images)
"В течение двух лет мы отчаянно пытались увидеться с нашими сотрудниками. Видеотехнологии - это потрясающие, но я думаю, что личное общение гораздо важнее", — рассказал Джайлс Инглиш, соучредитель компании, которой принадлежит магазин часов в центре Манхэттена.
Прилетевшая этим же рейсом 52-летняя Кэтрин Доннелли из Лондона, рассказала CNBC, что не была в Нью-Йорке более двух лет и очень хочет навестить свою тетю, которая долго болела.
"Не могу дождаться встречи с ней", — сказала она.
Запрет на международные путешествия, введенный бывшим президентом США Дональдом Трампом в начале 2020 года, а затем расширенный президентом Джо Байденом в начале этого года, включал ограничение на поездки в США для граждан из 33 стран (в том числе - из Великобритании, большей часть Европы, Китая, Бразилии и Южной Африки).
Теперь туристы могут лететь в США с подтверждением полной вакцинации против Covid-19, хотя есть исключения для путешественников в возрасте до 18 лет и пассажиров из стран с низкой доступностью вакцинации.
Фото: Въезд в страну разрешен полностью вакцинированным (Getty Images)
"В европейских странах еще с весны этого года были смягчены правила для иностранных посетителей, в том числе для граждан США. Однако официальные лица США не ответили взаимностью. Хотя авиакомпании и другие туристические компании по обе стороны Атлантики призвали администрацию Байдена вновь открыть границы", — говорится в публикации.
"После 604 дней невозможности поехать в США мы рады снова вернуться", — говорит генеральный директор British Airways Шон Дойл. Рейс его авиакомпании стал первым прибывшим в США после снятия ограничений.
Руководители авиакомпаний заявляют, что после заявления об открытии страны количество бронирований билетов резко возросло. Так, количество бронирований American Airlines из Бразилии и Великобритании за последнюю неделю выросло примерно на 70%. Большая часть из них приходится на полеты ближе к концу года.
В компании заявили, что наращивают объемы обслуживания из Лондона и ожидают, что в начале 2022 года они приблизятся к уровню продаж, который наблюдался до пандемии. В свою очередь представитель Virgin Atlantic заявила, что их рейсы в США сегодня заполнены на 98%.
American Airlines, а также ее конкурент United - среди тех компаний, которые пострадали от производственных проблем Boeing 787: поставки новых самолетов также были остановлены на большую часто прошлого года. Компания Boeing сроки возобновления поставок не назвала.
Фото: В авиакомпаниях прогнозируют рост перевозок из-за рубежа к концу года (uk.wikipedia.org)
Акции United и Delta Air Lines выросли на 0,8% и к концу дня 8 ноября составили 53,11 и 44,65 доллара соответственно. Акции American Airlines выросли на 2% - до 22,25 долларов. Считается, что именно у этих перевозчиков - больше всего рейсов из США в разные уголки мира.
8 ноября в США также сообщили, что выделят 314 миллионов долларов в виде грантов 34 штатам и округу Колумбия для оживления путешествий и туризма, значительно пострадавших от COVID.
Финансирование является частью более широкого пакета помощи в связи с COVID-19, одобренного Конгрессом, сообщает Reuters.
Министр торговли США Джина Раймондо сказала изданию, что "путешествия и туризм - одна из наиболее пострадавших отраслей". Но, по ее словам, "Люди очень хотят путешествовать. Спрос есть. Думаю, вскоре мы увидим реальный рост путешествий".
Число международных прибытий в США снизилось на 75,5% в 2020 году. Расходы иностранных граждан, прибывающих в страну, упали на 64,3% (примерно на 150 миллиардов долларов). Особенно значительно пострадали регионы вдоль границ США с Мексикой и Канадой, а также Флорида, где ориентированы на иностранных туристов.
"До пандемии только канадцы совершали сотни тысяч трансграничных поездок - как однодневных, так и с ночевками, — на сумму почти миллиард долларов ежегодно", — сказал президент и генеральный директор Visit Buffalo Niagara Патрик Калер.
Фото: Ожидается, что туризм в США вернется к уровню до пандемии не ранее 2024 года (unsplash.com/dimitry-anikin)
По оценкам американской компании US Travel, сокращение числа международных посещений с марта 2020 года привело к потере экспортного дохода почти на 300 миллиардов долларов. По их оценкам, сегмент международных въездных путешествий не восстановится до уровня 2019 года как минимум до 2024 года.
В компании заявляют, что одной из ключевых потребностей - полное возобновление обработки "гостевых" виз в посольствах США.
"Ведь страны, не входящие в программу безвизового въезда, сталкиваются с длительным ожиданием, превышающим 14 месяцев, для назначения визы", — заявили в US Travel.
Согласно актуальным данным сайта МИД Украины, начиная с 8 ноября 2021 года, вводится требование полной вакцинации для въезда в США (за некоторыми исключениями) и также отменяются ограничения на путешествия иностранцев (в том числе транзитом) из стран Шенгенской Зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.
Статус вакцинации нужно подтвердить перед посадкой на рейс в США. В свою очередь авиакомпании должны:
Утвержденные в США вакцины - те, которые одобрены FDA, а также вакцины, допущенные для безотлагательного использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в соответствии с ее перечнем экстренного использования (EUL). После полной вакцинации должно пройти не менее двух недель. Более подробная информация доступна на сайте CDC.
Невакцинированным гражданам и постоянным резидентам США необходимо иметь отрицательный результат теста, сделанный минимум за один день до поездки.
"Это означает, что все полностью вакцинированные граждане США и постоянные резиденты, путешествующие в Соединенные Штаты, должны быть готовы предоставить документальное подтверждение о статусе вакцинации вместе с отрицательным результатом теста", — поясняют в ведомстве.
Отслеживание контактов
"Все авиакомпании, осуществляющие рейсы в США, должны иметь в наличии – и, если нужно, немедленно предоставлять CDC – контактную информацию, которая позволит должностным лицам здравоохранения устанавливать связь с пассажирами, прилетающими и потенциально инфицированными или контактировавшими с инфицированными лицами", — обращают внимание на сайте украинского МИДа.
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