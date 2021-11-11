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Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

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Четверг 11 ноября 2021 07:55
Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна Фото: Туризм возвращается в США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Страна отменяет запрет на поездки, открывая двери для вакцинированных путешественников

С 8 ноября в США открыли границы для вакцинированных путешественников из более 30 стран. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и продлился долгие 20 месяцев.

По новым правилам, иностранцы на въезде в страну должны предъявить доказательство о полной вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и оставить свою контактную информацию.

Ключевые моменты

  • Ранее в США запрещали въезд иностранцам из 33 стран, включая Великобританию, Южную Африку, Бразилию и большую часть Европы;
  • Авиакомпаниям, отелям и туристическим организациям прогнозируют рост доходов, но сфера туризма восстановится не раньше 2024 года;
  • Для въезда в США надо предъявить доказательство вакцинации и отрицательный результат теста на COVID, хотя есть исключения.

Флаги и аплодисменты в аэропортах. Как встречали первых пассажиров

Соединенные Штаты в понедельник, 8 ноября, отменили запрет на поездки в связи с пандемией. Ограничения действовали более полутора лет, а их снятие стало облегчением для индустрии туризма и семей, которые были разделены с начала пандемии.

В международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке пассажиров, прибывших из Лондона рейсом компании British Airways приветствовали аплодисментами и воздушными шарами, пишет CNBC. В честь отмены ограничений на поездки сотрудники лондонского аэропорта Хитроу пронесли по территории здания флаги США и Великобритании.

Некоторые прибывшие в страну бизнес-путешественники заявили изданию, что готовы полностью отказаться от видеозвонков ради личных встреч и работы.

Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдаунаРост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

Фото: Как встречали первых путешественников в США (Getty Images)

"В течение двух лет мы отчаянно пытались увидеться с нашими сотрудниками. Видеотехнологии - это потрясающие, но я думаю, что личное общение гораздо важнее", — рассказал Джайлс Инглиш, соучредитель компании, которой принадлежит магазин часов в центре Манхэттена.

Прилетевшая этим же рейсом 52-летняя Кэтрин Доннелли из Лондона, рассказала CNBC, что не была в Нью-Йорке более двух лет и очень хочет навестить свою тетю, которая долго болела.

"Не могу дождаться встречи с ней", — сказала она.

Запрет на международные путешествия, введенный бывшим президентом США Дональдом Трампом в начале 2020 года, а затем расширенный президентом Джо Байденом в начале этого года, включал ограничение на поездки в США для граждан из 33 стран (в том числе - из Великобритании, большей часть Европы, Китая, Бразилии и Южной Африки).

Теперь туристы могут лететь в США с подтверждением полной вакцинации против Covid-19, хотя есть исключения для путешественников в возрасте до 18 лет и пассажиров из стран с низкой доступностью вакцинации.

Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

Фото: Въезд в страну разрешен полностью вакцинированным (Getty Images)

"В европейских странах еще с весны этого года были смягчены правила для иностранных посетителей, в том числе для граждан США. Однако официальные лица США не ответили взаимностью. Хотя авиакомпании и другие туристические компании по обе стороны Атлантики призвали администрацию Байдена вновь открыть границы", — говорится в публикации.

"Количество брони билетов резко выросло" - авиакомпании

"После 604 дней невозможности поехать в США мы рады снова вернуться", — говорит генеральный директор British Airways Шон Дойл. Рейс его авиакомпании стал первым прибывшим в США после снятия ограничений.

Руководители авиакомпаний заявляют, что после заявления об открытии страны количество бронирований билетов резко возросло. Так, количество бронирований American Airlines из Бразилии и Великобритании за последнюю неделю выросло примерно на 70%. Большая часть из них приходится на полеты ближе к концу года.

В компании заявили, что наращивают объемы обслуживания из Лондона и ожидают, что в начале 2022 года они приблизятся к уровню продаж, который наблюдался до пандемии. В свою очередь представитель Virgin Atlantic заявила, что их рейсы в США сегодня заполнены на 98%.

American Airlines, а также ее конкурент United - среди тех компаний, которые пострадали от производственных проблем Boeing 787: поставки новых самолетов также были остановлены на большую часто прошлого года. Компания Boeing сроки возобновления поставок не назвала.

Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

Фото: В авиакомпаниях прогнозируют рост перевозок из-за рубежа к концу года (uk.wikipedia.org)

Акции United и Delta Air Lines выросли на 0,8% и к концу дня 8 ноября составили 53,11 и 44,65 доллара соответственно. Акции American Airlines выросли на 2% - до 22,25 долларов. Считается, что именно у этих перевозчиков - больше всего рейсов из США в разные уголки мира.

Потери от пандемии. "Вскоре мы увидим реальный рост путешествий"

8 ноября в США также сообщили, что выделят 314 миллионов долларов в виде грантов 34 штатам и округу Колумбия для оживления путешествий и туризма, значительно пострадавших от COVID.

Финансирование является частью более широкого пакета помощи в связи с COVID-19, одобренного Конгрессом, сообщает Reuters.

Министр торговли США Джина Раймондо сказала изданию, что "путешествия и туризм - одна из наиболее пострадавших отраслей". Но, по ее словам, "Люди очень хотят путешествовать. Спрос есть. Думаю, вскоре мы увидим реальный рост путешествий".

Число международных прибытий в США снизилось на 75,5% в 2020 году. Расходы иностранных граждан, прибывающих в страну, упали на 64,3% (примерно на 150 миллиардов долларов). Особенно значительно пострадали регионы вдоль границ США с Мексикой и Канадой, а также Флорида, где ориентированы на иностранных туристов.

"До пандемии только канадцы совершали сотни тысяч трансграничных поездок - как однодневных, так и с ночевками, — на сумму почти миллиард долларов ежегодно", — сказал президент и генеральный директор Visit Buffalo Niagara Патрик Калер.

Рост акций и заполненные рейсы. Как в США принимают туристов после почти двухлетнего локдауна

Фото: Ожидается, что туризм в США вернется к уровню до пандемии не ранее 2024 года (unsplash.com/dimitry-anikin)

По оценкам американской компании US Travel, сокращение числа международных посещений с марта 2020 года привело к потере экспортного дохода почти на 300 миллиардов долларов. По их оценкам, сегмент международных въездных путешествий не восстановится до уровня 2019 года как минимум до 2024 года.

В компании заявляют, что одной из ключевых потребностей - полное возобновление обработки "гостевых" виз в посольствах США.

"Ведь страны, не входящие в программу безвизового въезда, сталкиваются с длительным ожиданием, превышающим 14 месяцев, для назначения визы", — заявили в US Travel.

Какие условия въезда в США с 8 ноября

Согласно актуальным данным сайта МИД Украины, начиная с 8 ноября 2021 года, вводится требование полной вакцинации для въезда в США (за некоторыми исключениями) и также отменяются ограничения на путешествия иностранцев (в том числе транзитом) из стран Шенгенской Зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

Статус вакцинации нужно подтвердить перед посадкой на рейс в США. В свою очередь авиакомпании должны:

  • сопоставить имя и дату рождения, чтобы подтвердить, что пассажир является одним и тем же лицом, указанным в сертификате вакцинации;
  • определить, что подтверждение вакцинации выдано официальным источником (например, органом здравоохранения, государственным органом) в стране, где вакцинировали туриста;
  • детально проверить все другие данные по вакцинации пассажира - дату, количество введенных доз и так далее.

Утвержденные в США вакцины - те, которые одобрены FDA, а также вакцины, допущенные для безотлагательного использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в соответствии с ее перечнем экстренного использования (EUL). После полной вакцинации должно пройти не менее двух недель. Более подробная информация доступна на сайте CDC.

Невакцинированным гражданам и постоянным резидентам США необходимо иметь отрицательный результат теста, сделанный минимум за один день до поездки.

"Это означает, что все полностью вакцинированные граждане США и постоянные резиденты, путешествующие в Соединенные Штаты, должны быть готовы предоставить документальное подтверждение о статусе вакцинации вместе с отрицательным результатом теста", — поясняют в ведомстве.

Отслеживание контактов

"Все авиакомпании, осуществляющие рейсы в США, должны иметь в наличии – и, если нужно, немедленно предоставлять CDC – контактную информацию, которая позволит должностным лицам здравоохранения устанавливать связь с пассажирами, прилетающими и потенциально инфицированными или контактировавшими с инфицированными лицами", — обращают внимание на сайте украинского МИДа.

Напомним, мы писали, какие страны сегодня принимают украинских туристов - список и условия обновляются.

Также сообщалось, стоит ли туристам отказываться от планов на отдых в Европе после того, как Украину исключили из "зеленого" списка ЕС.

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