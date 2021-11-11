Зростання акцій та заповнені рейси. Як у США приймають туристів після майже дворічного локдауну

Країна скасовує заборону на поїздки, відкриваючи двері для вакцинованих мандрівників

З 8 листопада в США відкрили кордони для вакцинованих мандрівників з понад 30 країн. Заборона на в'їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала довгі 20 місяців.

За новими правилами, іноземці на в'їзді в країну повинні пред'явити доказ про повну вакцинацію препаратами, визнаними ВООЗ. Також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки й залишити свою контактну інформацію.

Ключові моменти

Раніше в США забороняли в'їзд іноземцям з 33 країн, включаючи Велику Британію, Південну Африку, Бразилію і більшу частину Європи;

Авіакомпаніям, готелям і туристичним організаціям прогнозують зростання доходів, але сфера туризму відновиться не раніше 2024 року;

Для в'їзду в США треба пред'явити доказ вакцинації та негативний результат тесту на COVID, хоча є винятки.

Прапори та оплески в аеропортах. Як зустрічали перших пасажирів

Сполучені Штати в понеділок, 8 листопада, скасували заборону на поїздки у зв'язку з пандемією. Обмеження діяли більше півтора року, а їх зняття стало полегшенням для індустрії туризму та сімей, які були розділені з початку пандемії.

У міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку пасажирів, які прибули з Лондона рейсом компанії British Airways вітали оплесками та повітряними кулями, пише CNBC. На честь скасування обмежень на поїздки співробітники лондонського аеропорту Хітроу пронесли по території будівлі прапори США і Великої Британії.

Деякі прибулі в країну бізнес-мандрівники заявили виданню, що готові повністю відмовитися від відеодзвінків заради особистих зустрічей і роботи.

Фото: Як зустрічали перших мандрівників у США (Getty Images)

"Протягом двох років ми відчайдушно намагалися побачитися з нашими співробітниками. Відеотехнології - це приголомшливо, але я думаю, що особисте спілкування набагато важливіше", — розповів Джайлс Інгліш, співзасновник компанії, якій належить магазин годинників у центрі Манхеттена.

52-річна Кетрін Доннеллі з Лондона, яка прилетіла цим самим рейсом, розповіла CNBC, що не була в Нью-Йорку понад два роки та дуже хоче відвідати свою тітку, яка довго хворіла.

"Не можу дочекатися зустрічі з нею", - сказала вона.

Заборона на міжнародні подорожі, введена колишнім президентом США Дональдом Трампом на початку 2020 року, а потім розширена президентом Джо Байденом на початку цього року, включала обмеження на поїздки в США для громадян з 33 країн (у тому числі - з Великобританії, більшої частини Європи, Китаю, Бразилії та Південної Африки).

Тепер туристи можуть летіти в США з підтвердженням повної вакцинації проти Covid-19, хоча є винятки для мандрівників у віці до 18 років і пасажирів з країн з низькою доступністю вакцинації.

Фото: В'їзд в країну дозволений повністю вакцинованим (Getty Images)

"У європейських країнах ще з весни цього року були пом'якшені правила для іноземних відвідувачів, у тому числі для громадян США. Однак офіційні особи США не відповіли взаємністю. Хоча авіакомпанії та інші туристичні компанії по обидва боки Атлантики закликали адміністрацію Байдена знову відкрити кордони", — йдеться в публікації.

"Кількість броні квитків різко зросла" - авіакомпанії

"Після 604 днів неможливості поїхати в США ми раді знову повернутися", - говорить генеральний директор British Airways Шон Дойл. Рейс його авіакомпанії став першим прибулим до США після зняття обмежень.

Керівники авіакомпаній заявляють, що після заяви про відкриття країни кількість бронювань квитків різко зросла. Так, кількість бронювань American Airlines з Бразилії та Великобританії за останній тиждень зросла приблизно на 70%. Велика частина з них припадає на польоти ближче до кінця року.

У компанії заявили, що нарощують обсяги обслуговування з Лондона й очікують, що на початку 2022 року вони наблизяться до рівня продажів, який спостерігався до пандемії. Своєю чергою представник Virgin Atlantic заявила, що їх рейси в США сьогодні заповнені на 98%.

American Airlines, а також її конкурент United - серед тих компаній, які постраждали від виробничих проблем Boeing 787: поставки нових літаків також були зупинені на більшу частину минулого року. Компанія Boeing терміни відновлення поставок не назвала.

Фото: В авіакомпаніях прогнозують зростання перевезень з-за кордону до кінця року (uk.wikipedia.org)

Акції United і Delta Air Lines виросли на 0,8% і до кінця дня 8 листопада склали 53,11 і 44,65 долара відповідно. Акції American Airlines виросли на 2% - до 22,25 доларів. Вважається, що саме у цих перевізників - найбільше рейсів з США в різні куточки світу.

Втрата від пандемії. "Незабаром ми побачимо реальне зростання подорожей"

8 листопада в США також повідомили, що виділять 314 мільйонів доларів у вигляді грантів 34 штатам і округу Колумбія для пожвавлення подорожей і туризму, значно постраждалих від COVID.

Фінансування є частиною ширшого пакета допомоги у зв'язку з COVID-19, схваленого Конгресом, повідомляє Reuters.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо сказала виданню, що "подорожі та туризм - одна з найбільш постраждалих галузей". Але, за її словами, "Люди дуже хочуть подорожувати. Попит є. Думаю, незабаром ми побачимо реальне зростання подорожей".

Число міжнародних прибуттів у США знизилося на 75,5% у 2020 році. Витрати іноземних громадян, що прибувають в країну, впали на 64,3% (приблизно на 150 мільярдів доларів). Особливо значно постраждали регіони вздовж кордонів США з Мексикою і Канадою, а також Флорида, де орієнтовані на іноземних туристів.

"До пандемії тільки канадці здійснювали сотні тисяч транскордонних поїздок - як одноденних, так і з ночівлями, - на суму майже мільярд доларів щороку", - сказав президент і генеральний директор Visit Buffalo Niagara Патрік Калер.

Фото: Очікується, що туризм у США повернеться до рівня до пандемії не раніше 2024 року (unsplash.com/dimitry-anikin)

За оцінками американської компанії US Travel, скорочення числа міжнародних відвідувань з березня 2020 року призвело до втрати експортного доходу майже на 300 мільярдів доларів. За їхніми оцінками, сегмент міжнародних в'їзних подорожей не відновиться до рівня 2019 року як мінімум до 2024 року.

У компанії заявляють, що однією з ключових потреб - повне відновлення обробки "гостьових" віз у посольствах США.

"Адже країни, які входять до програми безвізового в'їзду, стикаються з тривалим очікуванням, що перевищує 14 місяців, для призначення візи", - заявили в US Travel.

Які умови в'їзду в США з 8 листопада

Згідно з актуальними даними сайту МЗС України, починаючи з 8 листопада 2021 року, вводиться вимога повної вакцинації для в'їзду в США (за деякими винятками) і також скасовуються обмеження на подорожі іноземців (у тому числі транзитом) з країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану, ПАР, Індії.

Статус вакцинації потрібно підтвердити перед посадкою на рейс у США. Своєю чергою авіакомпанії мають:

співставити ім'я та дату народження, щоб підтвердити, що пасажир є однією і тією ж особою, зазначеною в сертифікаті вакцинації;

визначити, що підтвердження вакцинації видане офіційним джерелом (наприклад, органом охорони здоров'я, державним органом) в країні, де вакцинували туриста;

детально перевірити всі інші дані по вакцинації пасажира - дату, кількість введених доз тощо.

Затверджені у США вакцини - ті, які схвалені FDA, а також вакцини, допущені для невідкладного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) відповідно до її переліку екстреного використання (EUL). Після повної вакцинації має пройти не менше двох тижнів. Більш детальна інформація доступна на сайті CDC.

Невакцинованим громадянам і постійним резидентам США необхідно мати негативний результат тесту, зроблений мінімум за один день до поїздки.

"Це означає, що всі повністю вакциновані громадяни США і постійні резиденти, які подорожують до Сполучених Штатів, повинні бути готові надати документальне підтвердження статусу вакцинації разом з негативним результатом тесту", — пояснюють у відомстві.

Відстеження контактів

"Всі авіакомпанії, що здійснюють рейси в США, повинні мати в наявності – і, якщо потрібно, негайно надавати CDC – контактну інформацію, яка дозволить посадовим особам охорони здоров'я встановлювати зв'язок з пасажирами, що прилітають і потенційно інфікованими або контактували з інфікованими особами", — звертають увагу на сайті українського МЗС.

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