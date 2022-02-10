Романтическое путешествие: стали известны главные города, куда украинцы поедут на День влюбленных

Сервис международного сервиса поиска авиабилетов Aviasales составил рейтинг стран, куда украинцы запланировали путешествие ко Дню влюбленных, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

По данным ресурса, планируя поездки, украинские путешественники больше всего интересовались билетами в Париж, Львов, Стамбул и Барселону.

В то же время, лидером среди поисковых запросов стал Париж.

Список поисковых запросов на авиабилеты, которыми интересовались украинцы на 14 февраля, выглядит так:

Париж;

Стамбул;

Барселона;

Варшава;

Берлин;

Рим;

Будапешт;

Прага;

Львов;

Тбилиси.

Сообщается, что в текущем году в среднем туристы планируют романтический тур продолжительностью от 3 до 5 дней. В прошлом году эти показатели составляли 5-12 дней.

Самый романтичный город и закат на набережной Барселоны

На основе анализа предпочтений путешественников компания осуществила опрос в соцсетях и определила, что подавляющее большинство подписчиков на вопрос об идеальном Дне всех влюбленных на первое место поставили вариант "Встречая закат на набережной Барселоны" (50%).

Фото: Лидером среди поисковых запросов стал Париж. (unsplash.com/xuan-nguyen)

Предложение руки и сердца украинцы предпочли бы сделать "В романтическом Париже, под Триумфальной аркой" (30%) и в "Атмосферной Барселоне, у Саграда Фамилия" (26%), но самым романтичным городом (после Парижа) назвали "Вечный город Рим" (39%).

"Прошлогодний интерес к путешествиям в экзотические страны, вероятнее всего, был обусловлен карантинными ограничениями, введенными в странах Европы", — пояснила региональный менеджер компании Елена Кириенко.

В этом году пользователи ресурса предпочитают страны Западной и Восточной Европы, прямой перелет в которые длится не более 2-3 часов. В частности, туристы искали билеты во Францию, Испанию, Италию, Польшу, Венгрию, Чехию и Германию. Среди самых популярных направлений оказались Турция и Грузия.

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