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Романтическое путешествие: стали известны главные города, куда украинцы поедут на День влюбленных

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 16:12
Романтическое путешествие: стали известны главные города, куда украинцы поедут на День влюбленных Фото: Рейтинг городов, куда украинцы поедут в День влюбленных (unsplash.com/moritz4k)
Автор: Евгения Тугушева

Туристы чаще всего искали билеты во Францию, Испанию, Италию, Чехию и Германию

Сервис международного сервиса поиска авиабилетов Aviasales составил рейтинг стран, куда украинцы запланировали путешествие ко Дню влюбленных, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

По данным ресурса, планируя поездки, украинские путешественники больше всего интересовались билетами в Париж, Львов, Стамбул и Барселону.

В то же время, лидером среди поисковых запросов стал Париж.

Список поисковых запросов на авиабилеты, которыми интересовались украинцы на 14 февраля, выглядит так:

  • Париж;
  • Стамбул;
  • Барселона;
  • Варшава;
  • Берлин;
  • Рим;
  • Будапешт;
  • Прага;
  • Львов;
  • Тбилиси.

Сообщается, что в текущем году в среднем туристы планируют романтический тур продолжительностью от 3 до 5 дней. В прошлом году эти показатели составляли 5-12 дней.

Самый романтичный город и закат на набережной Барселоны

На основе анализа предпочтений путешественников компания осуществила опрос в соцсетях и определила, что подавляющее большинство подписчиков на вопрос об идеальном Дне всех влюбленных на первое место поставили вариант "Встречая закат на набережной Барселоны" (50%).

Романтическое путешествие: стали известны главные города, куда украинцы поедут на День влюбленных

Фото: Лидером среди поисковых запросов стал Париж. (unsplash.com/xuan-nguyen)

Предложение руки и сердца украинцы предпочли бы сделать "В романтическом Париже, под Триумфальной аркой" (30%) и в "Атмосферной Барселоне, у Саграда Фамилия" (26%), но самым романтичным городом (после Парижа) назвали "Вечный город Рим" (39%).

"Прошлогодний интерес к путешествиям в экзотические страны, вероятнее всего, был обусловлен карантинными ограничениями, введенными в странах Европы", — пояснила региональный менеджер компании Елена Кириенко.

В этом году пользователи ресурса предпочитают страны Западной и Восточной Европы, прямой перелет в которые длится не более 2-3 часов. В частности, туристы искали билеты во Францию, Испанию, Италию, Польшу, Венгрию, Чехию и Германию. Среди самых популярных направлений оказались Турция и Грузия.

Напомним, ранее мы писали, что туристов приглашают в гостиницу, где снимали легендарный фильм.

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