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Романтична подорож: стали відомі найголовніші міста, куди українці поїдуть на День закоханих

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Четвер 10 лютого 2022 16:12
Романтична подорож: стали відомі найголовніші міста, куди українці поїдуть на День закоханих Фото: Рейтинг міст, куди українці поїдуть на День закоханих (unsplash.com/moritz4k)
Автор: Євгенія Тугушева

Туристи найчастіше шукали квитки до Франції, Іспанії, Італії, Чехії та Німеччини

Романтична подорож: стали відомі найголовніші міста, куди українці поїдуть на День закоханих, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Сервіс міжнародного сервісу пошуку авіаквитків Aviasales склав рейтинг країн, куди українці запланували подорож до Дня закоханих.

За даними ресурсу, плануючи поїздки, українські мандрівники найбільше цікавилися квитками до Парижа, Львова, Стамбула та Барселони.

Водночас лідером серед пошукових запитів став Париж.

Список пошукових запитів на авіаквитки, якими цікавилися українці на 14 лютого, виглядає так:

  • Париж;
  • Стамбул;
  • Барселона;
  • Варшава;
  • Берлін;
  • Рим;
  • Будапешт;
  • Прага;
  • Львів;
  • Тбілісі.

Повідомляється, що цього року в середньому туристи планують романтичний тур тривалістю від 3 до 5 днів. Торік ці показники складали 5-12 днів.

Найромантичніше місто та захід сонця на набережній Барселони

На основі аналізу вподобань мандрівників компанія здійснила опитування у соцмережах та визначила, що переважна більшість підписників на запитання про ідеальний День усіх закоханих на перше місце поставили варіант "Зустрічаючи захід сонця на набережній Барселони" (50%).

Романтична подорож: стали відомі найголовніші міста, куди українці поїдуть на День закоханих

Фото: Лідером серед пошукових запитів став Париж (unsplash.com/xuan-nguyen)

Пропозицію руки та серця українці воліли б зробити "У романтичному Парижі, під Тріумфальною аркою" (30%) та в "Атмосферній Барселоні, біля Храму Святого Сімейства" (26%), але найромантичнішим містом (після Парижа) назвали "Вічне місто Рим" (39%).

"Минулорічний інтерес до подорожей в екзотичні країни, найімовірніше, був зумовлений карантинними обмеженнями, запровадженими у країнах Європи", — пояснила регіональний менеджер компанії Олена Кірієнко.

Цьогоріч користувачі ресурсу надають перевагу країнам Західної та Східної Європи, прямий переліт до яких триває не більше ніж 2-3 години. Зокрема, туристи шукали квитки до Франції, Іспанії, Італії, Польщі, Угорщини, Чехії та Німеччини. Також серед найпопулярніших напрямків опинилися Туреччина та Грузія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристів запрошують до готелю, де знімали легендарний фільм.

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