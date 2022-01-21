Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубай назван самым красивым пятизвездочным отелем в мире, достойным социальной сети Instagram, сообщает The National.

Рейтинг составил онлайн-ресурс Money.co.uk, на основе анализа более 10 млн хэштегов разных отелей в социальной сети. Из них Burj Al Arab был отмечен пользователями в социальной сети почти 2,5 миллиона раз и отель занял первое место в рейтинге.

"Несмотря на то, что отель Burj Al Arab Jumeirah официально считается пятизвездочным, его нередко называют семизвездочным благодаря его экстравагантности. Гостям предлагают трансфер на Rolls-Royce, меню подушек и бесконечные возможности для фотографирования", — говорится в сообщении онлайн-ресурса.

Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

На втором месте в рейтинге отель Soneva Jani на Мальдивах, у которого 415 461 хэштег. Bellagio в Лас-Вегасе, The Plaza в Нью-Йорке и The Beverly Hills Hotel в Калифорнии заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.

5 самых красивых отелей в мире

Burj Al Arab, Дубай; Soneva Jani, Мальдивы; Bellagio, Лас-Вегас; The Plaza, Нью-Йорк; The Beverly Hills Hotel, Калифорния.

Кроме, этого эксперты составили рейтинг самых красивых отелей по регионам (по количеству хэштегов в Instagram по состоянию на декабрь 2021 года). На Ближнем Востоке восемь из десяти лучших отелей расположены в Дубае, включая Burj Al Arab и Palazzo Versace, за которыми следуют Jumeirah Al Naseem, Taj Dubai и Park Hyatt Dubai в следующих трех местах.

Фото: Номер в отеле Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

10 самых живописных отелей на Ближнем Востоке

Бурдж-аль-Араб, Дубай (2 428 501)

Палаццо Версаче, Дубай (43 615)

Джумейра Аль-Насим, Дубай (28 487)

Тадж Дубай (23 510)

Парк Хаятт Дубай (14 710)

Le Royal Meridien Beach Resort and Spa, Дубай (14 125 человек)

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah (11 982)

Курорт St Regis Saadiyat Island, Абу-Даби (9 351)

Дворец Аль-Бустан, Маскат (9097)

W Дубай – Пальма, Дубай (8919)

Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

Бурдж-эль-Араб ("Арабская башня", Burj Al Arab) – роскошный отель в Дубае, ОАЭ. Высота 60-этажной гостиницы составляет 321 метр. Строительство гостиницы началось в 1994 году и для посетителей было открыто 1 декабря 1999 года. Burj Al Arab расположен посреди моря в 280 метрах от берега и соединен с ним с помощью моста.

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