Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

Пользователи отметили Burj Al Arab почти 2,5 млн раз, что стало абсолютным рекордом
Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубай назван самым красивым пятизвездочным отелем в мире, достойным социальной сети Instagram, сообщает The National.
Рейтинг составил онлайн-ресурс Money.co.uk, на основе анализа более 10 млн хэштегов разных отелей в социальной сети. Из них Burj Al Arab был отмечен пользователями в социальной сети почти 2,5 миллиона раз и отель занял первое место в рейтинге.
"Несмотря на то, что отель Burj Al Arab Jumeirah официально считается пятизвездочным, его нередко называют семизвездочным благодаря его экстравагантности. Гостям предлагают трансфер на Rolls-Royce, меню подушек и бесконечные возможности для фотографирования", — говорится в сообщении онлайн-ресурса.
Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)
На втором месте в рейтинге отель Soneva Jani на Мальдивах, у которого 415 461 хэштег. Bellagio в Лас-Вегасе, The Plaza в Нью-Йорке и The Beverly Hills Hotel в Калифорнии заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.
Кроме, этого эксперты составили рейтинг самых красивых отелей по регионам (по количеству хэштегов в Instagram по состоянию на декабрь 2021 года). На Ближнем Востоке восемь из десяти лучших отелей расположены в Дубае, включая Burj Al Arab и Palazzo Versace, за которыми следуют Jumeirah Al Naseem, Taj Dubai и Park Hyatt Dubai в следующих трех местах.
Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)
Бурдж-эль-Араб ("Арабская башня", Burj Al Arab) – роскошный отель в Дубае, ОАЭ. Высота 60-этажной гостиницы составляет 321 метр. Строительство гостиницы началось в 1994 году и для посетителей было открыто 1 декабря 1999 года. Burj Al Arab расположен посреди моря в 280 метрах от берега и соединен с ним с помощью моста.
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