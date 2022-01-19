Неожиданный результат. Назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году

На популярной туристической платформе опубликовали ежегодный список 10 самых востребованных направлений в мире

Популярная туристическая платформа Tripadvisor опубликовала свой ежегодный список 10 самых популярных направлений в мире, сообщает СNN Travel со ссылкой на пресс-службу Tripadvisor.

На основе анализа данных отзывов пользователей на сайте Дубай станет лучшим местом для путешествий в 2022 году.

Ультрасовременный город занимает в рейтинге первое место.

Как выглядит рейтинг 10 самых популярных направлений в мире для путешествий в 2022 году

1. Дубай, ОАЭ;

2. Лондон, Великобритания;

3. Канкун, Мексика;

4. Бали, Индонезия;

5. Крит, Греция;

6. Рим, Италия;

7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

8. Стамбул, Турция;

9. Париж, Франция;

10. Хургада, Египет.

Почему Дубай оказался лучшим направлением

Несмотря на последствия пандемии, Дубай по-прежнему привлекает туристов.

"Всегда популярное место, Дубай в последние несколько лет постепенно поднимается в рейтинге Travellers' Choice Awards от Tripadvisor, и теперь, в 2022 году, он занимает первое место среди самых популярных направлений в мире", — сказал Джастин Рейд, директор направления и путешествия на Tripadvisor, в электронном письме CNN Travel.

Фото: Несмотря на последствия пандемии, Дубай по-прежнему привлекает туристов (unsplash.com/zq-lee)

"Дубай — ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и роскошные отели. Статус лучший в мире означает, что место получило звездные отзывы путешественников во всех секторах туризма", — добавил Рейд.

Напомним, ранее мы писали, что туристам придется заплатить налог за въезд в некоторых странах в 2022 году.