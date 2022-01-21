Яскраві локації для Instagram: названо найкрасивіші п'ятизіркові готелі у світі

Знаменитий готель Burj Al Arab в Дубаї названий найкрасивішим п'ятизірковим готелем у світі, гідним соціальної мережі Instagram, повідомляє The National.

Рейтинг склав онлайн-ресурс Money.co.uk, на основі аналізу понад 10 млн хештегів різних готелів у соціальній мережі. З них Burj Al Arab був відзначений користувачами у соціальній мережі майже 2,5 мільйона разів і готель посів перше місце у рейтингу.

"Попри те, що готель Burj Al Arab Jumeirah офіційно вважається п'ятизірковим, його нерідко називають семзірковим завдяки його екстравагантності. Гостям пропонують трансфер на Rolls-Royce, меню подушок та нескінченні можливості для фотографування", — йдеться у повідомленні онлайн-ресурсу.

Фото: Готель Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)

На другому місці в рейтингу готель Soneva Jani на Мальдівах, який має 415 461 хештег. Bellagio у Лас-Вегасі, The Plaza у Нью-Йорку та The Beverly Hills Hotel у Каліфорнії посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно.

5 найкрасивіших готелів у світі

Burj Al Arab, Дубай; Soneva Jani, Мальдіви; Bellagio, Лас-Вегас; The Plaza, Нью-Йорк; The Beverly Hills Hotel, Каліфорнія.

Крім цього експерти склали рейтинг найкрасивіших готелів по регіонах (за кількістю хештегів в Instagram станом на грудень 2021 року). На Близькому Сході вісім з десяти кращих готелів розташовані в Дубаї, включаючи Burj Al Arab і Palazzo Versace, за якими слідують Jumeirah Al Naseem, Taj Dubai та Park Hyatt Dubai у наступних трьох місцях.

Фото: Номер у готелі Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)

10 наймальовничіших готелів на Близькому Сході

Бурдж-аль-Араб, Дубай (2 428 501)

Палаццо Версаче, Дубай (43 615)

Джумейра Аль-Насім, Дубай (28 487)

Тадж Дубай (23 510)

Парк Хаятт Дубай (14 710)

Le Royal Meridien Beach Resort and Spa, Дубай (14 125 осіб)

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah (11 982)

Курорт St Regis Saadiyat Island, Абу-Дабі (9 351)

Палац Аль-Бустан, Маскат (9097)

W Дубай – Пальма, Дубай (8919)

Фото: Готель Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)

Бурдж-ель-Араб ("Арабська башта", Burj Al Arab) — розкішний готель в Дубаї, ОАЕ. Висота 60-поверхового готелю становить 321 метр. Будівництво готелю розпочалося в 1994 році й для відвідувачів був відкритий 1 грудня 1999 року. Burj Al Arab розташований посеред моря на відстані 280 метрів від берега, та з'єднаний з ним за допомогою моста.

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