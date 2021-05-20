"Насладиться духом истории": малоизвестные крепости Украины для путешествия на уикенд

Как добраться к замкам на машине: готовые маршруты от путешественницы

Замки Украины – это не только действующие музеи для туристов, но и полуразрушенные стены с давней историей. Одних только фортификационных сооружений в Украине по разным оценкам насчитывается около 5 тысяч. Больше всего их сохранилось в Винницкой, Тернопольской областях, на Закарпатье.

Некоторые из них так и остаются руинами, а другие - реставрируют. В то же время многие замки так сильно разрушены, что восстановить их прежний вид крайне сложно.

Увидеть каменные свидетели истории можно во время самостоятельных путешествий по Украине. Путешественница Елена Крутоголов рассказала РБК-Украина, как добраться до некоторых интересных замков своим автомобилем и какие маршруты лучше подойдут для такого путешествия.

"Маршруты планируем для высокого автомобиля"

Елена Крутоголов с семьей любят путешествовать по Украине на автомобиле и уже объездили много интересных мест. Как правило, они смотрят за поездку сразу несколько локаций, поэтому все маршруты планируют с учетом удобства - как переехать от одного замка к другому.

Для РБК-Украина она рассказала, как ехала к разным локациям во время 8-дневного отпуска по маршруту Киев - Винницкая область - Тернопольская область - Закарпатская область, немного Львовской области - Киев.

"Важно, что ехали мы на полноприводном кроссовере с клиренсом 22 сантиметров, который имеет лучшие оффроудные характеристики в классе кроссоверов. Поэтому, если у вас низкий седан или хэчбек, то дорога ко всем локациям для вас будет тяжелее", - уточняет она особенности подходящего автомобиля.

Маршрут семья составляла вне зависимости от инфраструктуры для туристов.

"Мы совершенно спокойно относимся к отсутствию мест питания или туалетов: по дороге - много АЗС, а еду мы берем с собой", - отмечает она.

Скалатский замок

В Тернопольской области в городе Скалат в Подволочисском районе расположен Скалатский замок. Он был построен в 1630 году. Его сооружали в качестве оборонительного сооружения в Речи Посполитой для защиты от нападений турков. В 1672 году он был разрушен вместе с городом, но позже был отстроен и реставрирован последующими владельцами.

Фото: Скалатский замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"До Скалатского замка мы ехали с Мурованых Куриловцев (там смотрели Дворец подольского маршала Станислава Комара). В целом маршрут выглядел так", - объясняет путешественница.

Фото: Маршрут к Cкалатскому замку (скриншот Google maps)

Она описывает: дорога длинная, в целом меняется от "совсем нет" до полностью отремонтированной. До самого замка лучше ехать или из Хмельницкого, или из Тернополя по трассе Е50, тогда дорога к самому замку нормальная. Парковка возле него есть (не специально обустроена, но достаточно большая площадка, где без проблем можно оставить автомобиль).

"Так получилось, что поехали мы в локацию за 10 минут до ее закрытия. И я никогда не сдаюсь на полпути, потому уговорила кассира продать нам билеты. Я точно не помню стоимость, кажется, 30 гривен со взрослого", - рассказывает Елена.

На всех фото из интернета перед поездкой она видела просто башню. Поэтому когда оказалось, что башен четыре (в две из которых можно заходить внутрь), они объединены стеной и есть подземелья, то впечатления умножились в несколько раз, вспоминает путешественница.

"Это был будний день, и людей не было вовсе. Поэтому удалось вдоволь насладиться духом замка", - делится впечатлениями она.

Бережанский замок

Крепость 1375 года находится в городе Бережаны Тернопольской области. Это было родовое поместье, которое спустя три века уже служило городским укреплением с арсеналом. С 18 века замок принадлежал известным польским родам, но постепенно разрушался.

Фото: Бережанский замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"Сюда ехали от дворца Корытовских. Дорога заняли 1 час и 5 минут. Если ехать прямо из Тернополя, то по времени почти так же. Я уже достаточно плохо помню этот участок дороги, но там, кажется, как раз ремонт", - подсказывает она.

У самого замка нет обустроенной парковки, однако автомобилисты точно найдут место припарковаться параллельно, вдоль воинской части - там достаточно спокойная и широкая дорога, рассказывает Елена.

Фото: Маршрут к Бережанском замку (скриншот Google maps)

"Замок больше напоминает руины. Стоимость посещения тоже около 30 гривен со взрослого. В середине есть одна накрытая часть, в которой устроена экспозиция. Красиво, однако состояние такое, что требует немедленной реставрации", - отмечает путешественница.

Бучачский замок

Бучачский замок построили в 14 веке из красного песчаника. К 17 веку он превратился в оборонное сооружение, отражавшее нападение турецких и казацких войск. Его неоднократно восстанавливали, но с 18 века крепость начала приходить в упадок.

Фото: Бучачский замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"Мы смотрели Будановский замок, а дальше должны заехать в Требуховцы, но пропал интернет и мы, пропустив одну точку на карте, поехали в Бучач", - описывает путешественница.

Фото: Маршрут к Бучачскому замку (скриншот Google maps)

"Дорога на этом участве - на 3-4 с минусом. Проезжали через центр города Бучач. Как и во многих городах западной Украины, здесь узкие людные центральные улицы: будьте осторожны. До самого замка нужно ехать через частный сектор - по крайней мере, нас так завел навигатор", - говорит она.

Дорога в городе узкая, не всегда есть место, где могут разъехаться две машины. До самого замка почти вплотную стоят дома, парковки нет. Машину можно "пристроить" у стены или заехать на территорию.

"Вход свободный, здесь нет ни кассы, ни даже намека на это. Вид на город просто шикарный, также хорошо видно монастырь во всей его красе", - восхищается Елена.

Невицкий и Средненский замки

В Ужгородском районе в поселке Среднее находятся руины замка тамплиеров 12 века. Его изначально использовали для небольших военных гарнизонов – замок был построен в форме башни-донжона. До 17 века замок выдерживал удары венгерских междоусобиц, переходил к разным владельцам, а окончательно рушиться начал в 18 веке.

Фото: Невицкий замок (facebook.com/elena.krutoholov)

Невицкий замок расположен в 12 километрах от Ужгорода. Он был построен по такому же принципу в 13 веке. Многократно переходил во владения венгерских князей, а разрушен был в 1644 году. С тех пор его не восстанавливали.

"Находятся замки недалеко друг от друга - между ними всего 30 минут езды на машине, а также рядом с Ужгородом. Обе локации мы смотрели в один день", - говорит Елена Крутоголов.

Маршрут выглядел так:

Фото: Маршрут к Невицкому и Средненскому замкам (скриншот Google maps)

"Средненский замок – это руины посреди села, но есть указатели и вы не проедете мимо. Дорога нормальная. Кассы или охраны нету. Сами руины можно спокойно осмотреть самостоятельно", - отмечает она.

Невицкий замок находится на горе. Дорога от Ужгорода к нему хорошая, ухудшается она уже только в самом селе, утверждает Елена.

"Подъехать можно достаточно высоко. Однако последние метров 500 маршрута нужно идти пешком. Там не так давно обустроили чистые удобные бетонные лестницы, а прямо перед замком дорожка посыпана щебнем", - описывает она территорию.

Невицкий замок находится сейчас в состоянии реконструкции. Вход свободный. Есть лестница, по которой можно подняться на территорию и прогуляться руинами.

"Внешне видно, что восстановлена ​​одна башня. Не знаю, бывают ли туда экскурсии, потому что было закрыто. Также есть лавочки в тени деревьев, на которых можно отдохнуть от длительного подъема и полюбоваться замком. Хорошо так, аж душа радуется. Ни одно фото не может передать это прикосновение души к истории замка", - рекомендует она поездку любителям самостоятельных путешествий.

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