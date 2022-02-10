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"На решение уйдут годы". Эксперт рассказал, снизится ли количество медуз в Азовском море в 2022 году

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 17:39
"На решение уйдут годы". Эксперт рассказал, снизится ли количество медуз в Азовском море в 2022 году Фото: Азовское море (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Сброс Каховской воды в Молочный лиман через сеть оросительных каналов существенно не повлияет на количество медуз. Но есть другие решения  - эксперт

Нашествие медуз в Азовском море - проблема, которая уже стала критичной для развития туризма в южных регионах Украины. Для ее решения власти рассматривают возможность сброса пресной воды из Каховского водохранилища в Молочный лиман через сеть существующих оросительных каналов, чтобы таким образом опреснить море и сделать его некомфортным для медузы-корнерота.

Однако такие действия не смогут в достаточной мере снизить соленость Азовского моря.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сообщили в редакции профильного издания "Старый Азов" со ссылкой на эксклюзивный комментарий заведующего кафедрой экологии, общей биологии и рационального природопользования МГПУ, доктора географических наук, доцента, Владимира Воровки.

"Соленость моря не падает, а потому ожидать отсутствия медуз не стоит" - эксперт

По словам эксперта, основная причина кроется в недостаточной пропускной способности существующей сети оросительных каналов.

“Слив пресной воды из каналов в море ничего не даст. Хоть гидрологию никто и не просчитывал, но все равно это "капля в море". Объемы воды несопоставимы. Да и насколько я знаю, из канала, расположенного возле Мелитополя, воду и так спускают в реку Молочную, а значит и в лиман Молочный. Но это не помогает опресниться даже Молочному лиману, не то что морю. Соленость моря не падает, а потому ожидать отсутствия медуз не стоит. Очевидно, что нужно защищать пляжи сетками”, — поясняет Владимир Петрович.

В то же время общий дебит Каховского водохранилища и даже Северо-Крымского канала в теории позволяет решить задачу опреснения моря, вопрос лишь в цене спасения отечественных курортов, отметили в редакции.

&quot;На решение уйдут годы&quot;. Эксперт рассказал, снизится ли количество медуз в Азовском море в 2022 году

Фото: Арабатская Стрелка из самолета (wikimedia.org)

Так, расход воды Северо-Крымского канала даже за минусом потерь и затрат на орошение Херсонской области может превышать 300 кубометров в секунду, что сопоставимо с дебитом крупной реки. Общий расход Днепра при этом составляет более 1500 кубометров в секунду.

"Но для того, чтобы доставить эти 300 кубов в Молочный или Утлюкский лиман, необходима прокладка канала длиной порядка 100-120 километров в зависимости от маршрута. Это может быть как продолжение Северо-Крымского канала, так и новый канал, проложенный по прямой.

При этом нужно еще учесть, что водное сообщение между Молочным лиманом и Азовским морем недостаточно активное, а потому процесс опреснения может занять длительное время, как это было с Северо-Крымским каналом во времена СССР", — обращают внимание эксперты.

"Нужно вырыть канал от Перекопа до Азовского моря"

Эксперты считают, что одним из более эффективных вариантов решения проблемы засоления Азовского моря является слив воды из Северо-Крымского канала непосредственно в Утлюкский лиман. Например, в районе Геническа.

“Северо-Крымский канал давал воду Сивашу, а объемы Сиваша и моря несопоставимы. Да, сток из канала был значительным, потому что в Сиваш попадали и воды с орошаемых полей, и с рисовых чеков. То есть, почти вся транспортируемая по каналу вода. Тогда Сиваш сильно распреснился, и даже Утлюкский лиман был немного преснее моря из-за этого", — говорит Владимир Воровка.

Однако транспортировать воду, чтобы просто сливать ее для опреснения моря – это государственная политика, и даже область на нее повлиять не может, отмечает он:

"Если кто-то сможет профинансировать проект, то почему бы и нет? Но для этого нужно вырыть канал от Перекопа до Азовского моря. Кто это будет делать?"

&quot;На решение уйдут годы&quot;. Эксперт рассказал, снизится ли количество медуз в Азовском море в 2022 году

Маршрут Северо-Крымского канала на карте

Можно ли решить проблему альтернативными методами

Другие варианты, такие как подача воды в Молочный лиман и даже гипотетическое возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу не смогут дать ощутимого эффекта в перспективе ближайших нескольких лет, уверены в редакции медиа-проекта:

"В первую очередь, по причине того, что необходимо сначала опреснить более соленые, чем море, Молочный лиман или Сиваш, и лишь тогда сброс воды сможет повлиять на соленость самого Азовского моря. В то же время взаимный водообмен между Азовским море и Утлюкским лиманом намного более активный, а градиент солености в этом случае намного меньше".

“Да, в Крым в ближайшее время воду не дадут. И солей в Сиваше накопилось очень много, которые нужно вынести в море. В советское время Сиваш распреснялся с 1976 года, когда был запущен СКК. А эффект опреснения появился лишь в 90-е. Вот и считайте, сколько нужно времени”, — пояснил мнение коллег Владимир Воровка.

Поэтому становится очевидным, что проблему у курортов Азовского моря необходимо решать на государственном, а не на местном уровне. И на ее решение могут уйти годы.

От нашествия медуз в прошлом сезоне страдало и Черное море

В редакции “Старого Азова” также напомнили, что в конце прошлого лета и осенью 2021 года нашествие медуз наблюдалось и в Черном море. Так, летом были сообщения в СМИ о необычно большом количестве медуз на Черноморском побережье Крыма, а осенью огромное количество медуз наблюдалось у берегов Одессы.

Другим тревожным сигналом являются сообщения ряда туристов о том, что осенью и на побережье Средиземного моря вода вызывала жжение кожи, несмотря на то, что в этом регионе из-за другой структуры дна, противомедузные сетки являются намного более эффективными, чем на Азове, и отдыхающие в той же Анталье чаще всего не наблюдали даже единичных медуз.

Таким образом, можно констатировать факт, что проблема медуз является глобальной и коснулась далеко не только Украины. Вопрос лишь в том, смогут ли власти той или иной страны хотя бы частично решить проблему в своем регионе.

Так что, в 2022 году медузы в Азовском море точно будут, но их количество будет зависеть от времени года, погоды и направления ветра.

Напомним, ранее в акватории Азовского моря запечатлели редкое явление - "замерзшие медузы".

Также сообщалось, что из-за медуз высокий сезон в Приазовье может сместиться на июнь.

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