В 2022 году высокий сезон на курортах Азовского моря может сместиться на июнь, - прогноз

Из-за нашествия медуз на курортах Азовского моря в 2022 году пиковым месяцем может оказаться июнь

Согласно большинству опубликованных в масс-медиа прогнозов, эксперты сходятся во мнении, что проблема нашествия медузы-корнерота на побережье Азовского моря останется актуальной и в 2022 году. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в редакции издания Azov.UA.

Но, как показывает практика последних лет и воспоминания очевидцев из конца 80-х, когда была похожая ситуация с медузами, в июне корнерота в прибрежной зоне практически не бывает. Точнее можно встретить единичные медузы, но большинству отдыхающих они не мешают, пояснили авторы.

"При этом даже в самом начале лета вода в Азовском море обычно намного теплее, чем на черноморском побережье Украины в пик сезона. Также здесь отсутствуют холодные течения и такое явление как "апвеллинг" (перемешивание водных масс, из-за которого на побережье вода периодически становится резко очень холодной)", — отметили эксперты.

И лишь при прогревании воды до 26-30 градусов в начале июля из-за активного размножения планктона корнерот, который им питается, активно подходит к берегу и создает печально известные "кисельные берега".

Фото: В 2022 году высокий сезон на курортах Азовского моря может сместиться на июнь (unsplash.com/cam-brennan)

"На основании этого фактора ожидается, что высокий и низкий сезоны на многих

курортах поменяются местами. Так, ценники на жилье в июне могут вырасти на 5-10% относительно прошлого года, а стоимость проживания в отелях на побережье в июле и августе значительно снизиться на почве резкого падения спроса. В итоге в случае если не повторится погодных коллапсов, за счет полноценного июня как минимум часть отельного бизнеса сможет выйти хотя бы на нулевую рентабельность вместо тотального закрытия", — говорится в комментарии.

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