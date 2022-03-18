Армия Швейцарии обеспечивает жильем сотни украинцев. Как въехать в страну сегодня

В стране украинцы могут найти место проживания и пользоваться транспортом бесплатно

Сотням украинских беженцев, покидающих родину из-за войны, помогает швейцарская армия, которая предоставляет им приют и защиту.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM) потребовал, чтобы в дополнение к казармам Бюлах (ZH), где уже помогают в экстренном размещении беженцев, украинцам также предоставлены казармы Буре (JU).

Сообщается, что большую часть прибывших украинцев уже заселили в Бюлах и Буре, где временно доступно в целом 1800 мест. При этом 1300 спальных мест могут быть использованы для временного размещения беженцев до 27 марта.

"Первые украинцы были приняты в казармы Бюлах 15 марта. Кроме того, сегодня в казармы Буре заселяются первые беженцы", — говорится в сообщении.

В Швейцарии на сегодняшний день зарегистрировано более 7 903 беженцев из Украины, из которых 3 664 размещены в индивидуальном порядке.

Федеральный совет Швейцарии принял решение 11 марта активировать статус защиты категории S для всех лиц, которые решат покинуть Украину из-за войны и просят защиты у Швейцарии.

Фото: Размещаться в стране украинцам помогает швейцарская армия (unsplash.com)

Условия въезда. Что означает статус S для украинцев в Швейцарии

До войны украинцы могли въезжать в страну без визы и свободно находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней. Однако из-за войны украинские беженцы могут продолжать оставаться в Швейцарии год и даже дольше благодаря предоставлению статуса защиты.

"Со статусом S коллективная защита может быть предоставлена ​​определенной группе людей на время серьезной угрозы, особенно во время войны. Право на проживание в Швейцарии ограничено одним годом, но может быть продлено. Статус S также позволяет тем, кто нуждается в защите, присоединиться к членам семьи в стране. Это во многом соответствует решению стран-членов ЕС", — заявили в Федеральном совете.

Кроме того, Swiss Refugee Aid (SFH) будет принимать всех лиц, прибывающих в Швейцарию с частными принимающими лицами или в сотрудничестве с кантонами. Сотрудники Swiss Refugee Aid также присутствуют в федеральных центрах убежища и организуют все необходимое для размещения украинцев.

Фото: В Швейцарии украинцы теперь могут оставаться на протяжении года (unsplash.com)

По стране украинцы могут путешествовать бесплатно

Еще в начале марта в стране объявили, что весь публичный транспорт в Швейцарии становится полностью бесплатным для владельцев украинских паспортов или ID-карт.

В частности:

TGV LYRIA: бесплатное перемещение всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте.

SBB CFF FFS: бесплатное перемещение всеми поездами по украинскому паспорту или ID-карте.

Отметим, Швеция восстановит пограничный контроль из-за наплыва украинцев.