Куда обращаться в Польше, если нет жилья: в посольстве Украины объяснили детали

Украинцы имеют право на бесплатный проезд и лечение по прибытии в страну

Украинцам объяснили, как получить помощь тем, кто выехал в Польшу, но у них нет места, где можно проживать.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Республике Польша.

Согласно обновленным данным дипломатического ведомства по состоянию на 20 марта, в случае необходимости временного размещения и питания следует обращаться в приемные пункты, которые находятся в пограничной зоне и в городах Польши.

"Они расположены на всех пунктах пересечения украинско-польской границы и вокзалах (dworzec). Как правило, информационные афиши о таких пунктах выполнены на фоне цветов украинского флага и его название указано на украинском и польском языках. В таких пунктах вас могут направить в Центры по принятию украинцев в потребности, где вам предоставят возможность передохнуть, предоставят еду, возможность заночевать в теплом месте (на сутки или больший срок).

В посольстве отмечают, что перечень таких мест можно найти по ссылке.

"Обращаем внимание, что этот перечень не исчерпывающий. Их может быть больше за счет пунктов открытых властями городов. О них можно узнать на официальном сайте города где вы находитесь (как правило, сайт города выглядит так: "название города".pl)", — поясняют в ведомстве.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше

В посольстве Украины в Польше также напомнили, что граждане Украины, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, имеют право бесплатного проезда по территории Польши поездами, право на труд, на бесплатное медицинское лечение и на бесплатное обучение своих детей в школах, детсадах и лицеях.

"У вас есть доступ к польской медицинской системе на тех же условиях, что и у граждан Республики Польша без дополнительных страхований и платы. Украиноязычная инфолиния для пациентов: + 48 800190590", — добавили в посольстве.

Также онкобольные могут продолжить лечение и в Польше.

Получить информацию, в том числе и на украинском языке, можно по круглосуточной бесплатной горячей линии Национального фонда здоровья: 800 190 590;

Горячая линия работает круглосуточно, 7 дней в неделю, а также в праздничные дни. Горячая линия обслуживает пациентов на польском, английском, украинском и русском языках.

Напомним, мы писали, где искать жилье и работу в Европе - большая подборка полезных ссылок.

Тем временем Польша предлагает ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией.