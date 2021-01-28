Рекордные скидки: сколько стоят горящие туры на Средиземное море зимой

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Путевки в Анталию предлагают по цене от 100 евро

Зимой многим часто хочется сменить картинку за окном. Путешествия в таком случае является удачным решением. Можно отправиться за город на неделю или улететь в другую страну. Кстати, нередко за границей можно отдохнуть за ту же сумму, что и дома.

Например, зимой можно бюджетно отдохнуть на курортах Турции, где закончился пляжный сезон. В конце января и начале февраля на Анталийское побережье можно отправиться по цене от 100 евро за неделю.

Какой отдых доступен на Анталийском побережье зимой

Многие привыкли считать Турцию сугубо морским курортом, где можно купаться в теплое время года, говорит РБК-Украина основатель фирмы Kazakos Travel Марина Казакова. Но если не купание в открытом море, отдых в условиях, максимально приближенных к морскому, в Турции есть и зимой.

"До введения запретов в местных отелях работали бассейны с подогревом. Более того - вода в некоторых бассейнах была морская. Туристов, которые приезжали в такие гостиницы, ждал приятный бонус - бесплатный хамам и сауна", - отмечает она. Добавляя, что рассмотреть Турцию она рекомендует в качестве зимнего отдыха даже когда в стране действует локдаун.

Фото: Набережная в Анталии (pixabay.com)

По состоянию на сегодня, работа спа в отелях курортной страны ограничена. Но туристов зимой в отелях на Анталийском побережье ждет еще один приятный бонус – возможность приобрести путевку по выгодной цене, отдохнув на юге Турции в спокойной атмосфере.

Ограничения на курорте

Еще осенью авиакомпании запускали чартерные программы в зимнюю Анталию с расчетом на туристов, которые выбирают отдых в спа-отеле с подогреваемым бассейнами и прогулки по солнечному побережью.

Но уже в конце января турецкие гостиницы рекордно снизили цены на проживание. В этом году это связано не только с межсезоньем, но и с запретом турецких властей на работу спа, хаммамов и крытых бассейнов в отелях.

Фото: Улицы Анталии (pixabay.com)

Хотя не все гостиницы придерживаются запрета, большинство заведений все же опасаются рейдов полиции и штрафов. Повлиял на спрос у туристов также комендантский час и запрет на работу ресторанов, кроме как на доставку и вынос. Впрочем, питание в гостиницах для гостей остается на прежнем уровне – ограничения власти этой сферы не коснулись.

Хотя запрет на прогулки и экскурсии на туристов не распространяется, но иностранцы до сих пор сталкиваются с тем, что полицейские вечером просят их вернуться в отель.

С 29 декабря до 1 марта 2021 года в Турции ввели требование для иностранных туристов предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Для поездки в Турцию необходимо оформить страховку от COVID-19.

Погода на курорте

В январе погода в Анталии могла напугать туристов ветром и штормами. Температура воздуха хоть и снизилась до 11-12 градусов, но осталась вполне комфортной для прогулок. В январе в солнечную погоду на пляжах Анталии можно видеть туристов из холодных стран, которые плавают в волнах Средиземного моря. Но сейчас на курорте периодически идут дожди, а вода в море остыла до 18 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, уже в первых числах февраля осадки в Анталии прекратятся, а температура воздуха повысится до 18-19 градусов. При этом большинство дней на небе будет яркое солнце без облаков.

Для тех, кто любит "бархатный сезон" в одиночестве, отдохнуть в отелях и погулять по живописным улочкам южных турецких курортов – самое время отправиться в бюджетное путешествие.

Фото: Примеры бюджетного отдыха в Алании (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит отдых на двоих

Мы сравнили стоимость недельных путевок в Анталию на двоих с авиаперелетом в начале февраля и выбрали самые дешевые предложения.

Например, у туроператора Anex tour неделю на двоих в 3*отеле Semt Luna Beach Hotel с питанием "завтраки" в Алании обойдется в 6877 гривен (3439 гривен с человека) с вылетом 7 февраля.

У туристической компании "Пилигрим" отдых для двоих в 3* отеле Citrus Park Hotel в Анталии стоит от 8641 гривен без питания с вылетом 7 февраля. В отеле есть фитнес-зал.

У туристической компании "Поехали с нами" "горящий тур" в 4* отель Mysea Hotel Incekum с питанием "завтрак и ужин" в Алании обойдется в 4329 гривен за одного (8658 гривен за двоих) с вылетом 7 февраля.

Кстати, Турция вошла в "зеленый список" украинского Минздрава по последним данным. Это означает, что после прилета в Украину тесты делать не нужно.

Напомним, мы писали, которая малоизвестная локация в Турции привлекла тысячи туристов вопреки пандемии.

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