Редкое явление. На самой высокой вершине ОАЭ образовался лед

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось красочным видео

Ледяные щиты образовались на самой высокой вершине горы Джебель Джайс, пишет The National. В горах в эмирате Рас-Аль-Хайма образовались лед из-за температуры воздуха 0°C.

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось видео, описывая его как чудо природы:

لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة.



Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. pic.twitter.com/q0ynHCRoqr