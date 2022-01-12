Редкое явление. На самой высокой вершине ОАЭ образовался лед

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось красочным видео

Ледяные щиты образовались на самой высокой вершине горы Джебель Джайс, пишет The National. В горах в эмирате Рас-Аль-Хайма образовались лед из-за температуры воздуха 0°C.

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось видео, описывая его как чудо природы:

لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة.



Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. pic.twitter.com/q0ynHCRoqr — Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 8, 2022

В чем особенность горного пика на границе с Оманом

Джебель Джайс – самый высокий пик ОАЭ (1934 метра над уровнем моря) – относится к горному массиву Хаджар и расположен на границе с Оманом. Осенью, летом и весной сюда приезжают тысячи туристов и отдыхающих.

Жители Дубая, Абу-Даби и Шарджи также поделились в социальных сетях фотографиями и видеороликами, на которых запечатлели холодные утренние часы. Минимальная температура в это время составляла 12ºC.

Низкая влажность делает вершины более холодными. В сельских и пустынных районах температура поднималась до 20 градусов в самое жаркое время дня.

Холодные условия, похоже, сохранятся и в ближайшие дни, говорится в сообщении.

Национальный метеорологический центр прогнозирует на этой неделе максимум 23-25ºC в городах и минимум 15ºC. По утрам местами может быть туманно, а в сельской местности намного холоднее.

Ранее ми писали, что в Дубае запускают визы для фрилансеров.