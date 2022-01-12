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Редкое явление. На самой высокой вершине ОАЭ образовался лед

Новина українською →
Среда 12 января 2022 19:31
Редкое явление. На самой высокой вершине ОАЭ образовался лед Фото: Джебель Джайс в ОАЭ (unsplash.com/nagendra-badiganti)
Автор: Евгения Тугушева

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось красочным видео

Ледяные щиты образовались на самой высокой вершине горы Джебель Джайс, пишет The National. В горах в эмирате Рас-Аль-Хайма образовались лед из-за температуры воздуха 0°C.

Правительственное управление СМИ Рас-Аль-Хаймы поделилось видео, описывая его как чудо природы:

В чем особенность горного пика на границе с Оманом

Джебель Джайс – самый высокий пик ОАЭ (1934 метра над уровнем моря) – относится к горному массиву Хаджар и расположен на границе с Оманом. Осенью, летом и весной сюда приезжают тысячи туристов и отдыхающих.

Жители Дубая, Абу-Даби и Шарджи также поделились в социальных сетях фотографиями и видеороликами, на которых запечатлели холодные утренние часы. Минимальная температура в это время составляла 12ºC.

Низкая влажность делает вершины более холодными. В сельских и пустынных районах температура поднималась до 20 градусов в самое жаркое время дня.

Холодные условия, похоже, сохранятся и в ближайшие дни, говорится в сообщении.

Национальный метеорологический центр прогнозирует на этой неделе максимум 23-25ºC в городах и минимум 15ºC. По утрам местами может быть туманно, а в сельской местности намного холоднее.

Ранее ми писали, что в Дубае запускают визы для фрилансеров.

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