Рідкісне явище. На найвищій вершині ОАЕ утворилася крига

Урядове управління ЗМІ Рас-Аль-Хайми поділилося яскравим відео

Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс, пише The National. У горах в еміраті Рас-ель-Хайма утворилися криги через температуру повітря 0°C.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи:

لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة.



Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. pic.twitter.com/q0ynHCRoqr