Рідкісне явище. На найвищій вершині ОАЕ утворилася крига

Урядове управління ЗМІ Рас-Аль-Хайми поділилося яскравим відео

Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс, пише The National. У горах в еміраті Рас-ель-Хайма утворилися криги через температуру повітря 0°C.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи:

لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة.



Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. pic.twitter.com/q0ynHCRoqr — Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 8, 2022

У чому особливість гірського піка на кордоні з Оманом

Джебель Джайс – найвищий пік ОАЕ (1934 метри над рівнем моря) – належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом. Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників.

Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.

Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня.

Холодні умови, схоже, збережуться і найближчими днями, йдеться у повідомленні.

Національний метеорологічний центр прогнозує цього тижня максимум 23-25ºC у містах та мінімум 15ºC. Вранці місцями може бути туманно, а в сільській місцевості набагато холодніше.

Раніше писали, що в Дубаї запускають візи для фрилансерів.