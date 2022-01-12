Рідкісне явище. На найвищій вершині ОАЕ утворилася крига
Урядове управління ЗМІ Рас-Аль-Хайми поділилося яскравим відео
Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс, пише The National. У горах в еміраті Рас-ель-Хайма утворилися криги через температуру повітря 0°C.
Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи:
لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة.— Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 8, 2022
Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. pic.twitter.com/q0ynHCRoqr
У чому особливість гірського піка на кордоні з Оманом
Джебель Джайс – найвищий пік ОАЕ (1934 метри над рівнем моря) – належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом. Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників.
Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.
Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня.
Холодні умови, схоже, збережуться і найближчими днями, йдеться у повідомленні.
Національний метеорологічний центр прогнозує цього тижня максимум 23-25ºC у містах та мінімум 15ºC. Вранці місцями може бути туманно, а в сільській місцевості набагато холодніше.
Раніше писали, що в Дубаї запускають візи для фрилансерів.