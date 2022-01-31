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Роскошный отдых. В Саудовской Аравии планируют открывать дворцы для туристов

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Понедельник 31 января 2022 12:57
Роскошный отдых. В Саудовской Аравии планируют открывать дворцы для туристов Фото: Эр-Рияд (wikipedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

На проект выделят 480 миллиардов долларов, а гостям предложат множество эксклюзивных услуг

Власти Саудовской Аравии анонсировали новый проект в сфере гостеприимства, согласно которому расположенные в стране дворцы будут использовать в качестве роскошных отелей, пишет Reuters.com.

На первом этапе планируют открыть для гостей три дворца – Al Hamra Palace в Джидде и Tuwaiq Palace и Red Palace в Эр-Рияде.

Если эксперимент окажется удачным, перестраивать будут и другие дворцы. По словам властей, все это делают для того, чтобы привлечь больше туристов в страну и развивая сектор гостеприимства в Саудовской Аравии и способствуя развитию местной экономики.

Роскошный отдых. В Саудовской Аравии планируют открывать дворцы для туристов

Фото: Red Palace в Эр-Рияде (facebook.com/experbia)

К услугам гостей предоставят комфортабельные номера класса "люкс". Также гостям предложит множество первоклассных впечатлений от ресторанов и wellness-услуг до эксклюзивных опций для каждого гостя.

Проект осуществляется при поддержке одной из частных компаний, Совета по вопросам экономики и развития и Государственного инвестиционного фонда (PIF), который выделит 480 миллиардов долларов.

Напомним, ранее были названы самые безопасные страны для путешествий в 2022 году.

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