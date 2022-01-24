Руины 18 века. Во Львовской области уникальный дворец продают за одну гривну

Во Львовской области продается дворец за одну гривну. Местные власти подготовили проект, предусматривающий передачу инвестору, за одну гривну, руины дворца Марсов. Об этом сообщает Ukrainaincognita.com со ссылкой на сообщение Оксаны Гиль в Facebook.

Дворец находится в юго-восточной части города Судовая Вишня (Яворовский район Львовской области).

Семья графов Коморовских. "К сожалению, никому руины не нужны"

"Сегодня памятник находится на балансе у города. Руины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отвращаются от предложения. Власти начали искать инвестора, который мог бы восстановить дворец. Власть подготовила конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору за символическое" цену 1 гривна! К сожалению, никому руины не нужны", - говорится в сообщении.

По словам автора сообщения, Дворец Марсов построен в начале 18 века. Первоначально владельцами имения была семья графов Коморовских. В начале ХХ века имение было продано семье Марсов. Наибольший расцвет дворца пришелся на времена известного эстета Яна Станислава Виталиса Марса, являвшегося владельцем Судебной Вишни в начале ХХ века.

Фото: Руины дворца Марсов во Львовской области (коллаж РБК-Украина)

После его смерти собственность унаследовал внук Кшиштоф Марс, сремонтировавший дворец после ущерба нанесенного Первой мировой войной. Вокруг дворца находится большой парк, территория которого занимает шесть гектаров.

В советское время дворец был переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. В 1995 году дворец сгорел и с тех пор стоит в руинах. Теперь активисты надеются, что уникальное сооружение сможет восстановить.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области три семьи купили дворец и самостоятельно его восстанавливают.