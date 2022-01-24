Руїни 18 століття. У Львівській області унікальний палац продають за одну гривню

У Львівській області продають палац за одну гривню. Місцева влада підготувала проєкт, який передбачає передачу інвестору, за одну гривню, руїни палацу Марсів. Про це повідомляє Ukrainaincognita.com с посиланням на допис Оксани Гіль у Facebook.

Палац знаходиться у південно-східній частині міста Судова Вишня (Яворівський район Львівській області).

Родина графів Коморовських. "На жаль, нікому руїни не потрібні"

"Сьогодні пам'ятник знаходиться на балансі у міста. Руїни хотіли продати за великі гроші, але потенційні покупці відвертаються від пропозиції. Влада почала шукати інвестора, який міг би відновити палац. Влада підготувала конкретний проект, в якому пропонується передати залишки маєтку інвестору за символічну ціну 1 гривня! На жаль, нікому руїни не потрібні", - йдеться у повідомленні.

За словами авторки допису, Палац Марсів збудований на початку 18 століття. Спочатку власниками маєтку була родина графів Коморовських. На початку ХХ століття маєток був проданий родині Марсів. Найбільший розквіт палацу прийшовся на часи знаного естета Яна Станіслава Віталіса Марса, який був власником Судової Вишні на початку ХХ столяття.

Фото: Руїни палацу Марсів у Львівській області (колаж РБК-Україна)

Після його смерті власність успадкував онук Кшиштоф Марс, який зремонтував палац після шкоди завданої Першою світовою війною. Навколо палацу є великий парк, територія якого займає шість гектарів.

У радянські часи палац був переобладнаний в гуртожиток зооветеринарного технікуму. 1995 року палац згорів, і з того часу стоїть у руїнах. Тепер активісти сподіваються, що унікальну споруду зможуть відновити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині три родини купили палац та самостійно його відновлюють.